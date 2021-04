Banskobystrický kraj zriadil očkovací autobus, zrýchliť by mal vakcináciu seniorov

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zareagoval na nepriaznivé štatistiky o nízkom počte zaočkovaných seniorov z najohrozenejších skupín proti ochoreniu COVID-19. Na stredajšom brífingu predstavili projekt mobilného očkovania vrátane call centra, ktoré má najstarších aktívne telefonicky kontaktovať. Mobilné vakcinačné tímy by mal podporiť priamo v obciach očkovací autobus.

Pre nečinnosť prichádzajú o život ľudia

„Každým dňom nečinnosti ministerstva zdravotníctva prichádzajú o život ľudia, ktorých vieme zachrániť a máme prostriedky na ich záchranu. Pomalé tempo očkovania seniorov od druhej polovice februára už spôsobilo, alebo ešte spôsobí, 40 úmrtí seniorov, ktorým dnes už nedokážeme zabrániť. V budúcnosti sa podľa štatistických odhadov infikuje ešte asi 890 seniorov, pričom polovici prípadov by sme mohli zabrániť. To spôsobí ďalších 62 nadmerných úmrtí. Týmto sa dá zabrániť urýchleným očkovaním najohrozenejšej vekovej skupiny nad 80 rokov veku,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter, opierajúc sa o dáta analytikov z iniciatívy Veda pomáha COVID-19.

Východisko, ako tieto nepriaznivé štatistiky zvrátiť a zabrániť zbytočným úmrtiam, vidí kraj v zriadení mobilných očkovacích jednotiek a aktívneho call centra, ktoré by na základe údajov od mobilných operátorov oslovovalo cielene ľudí vo veku nad 70 rokov.

Autobus by chodil priamo do obcí

Priamo do obcí by za nimi mohol chodiť očkovací autobus, v ktorom by bolo celé zázemie pre jeden či viac očkovacích tímov i uskladnenie vakcín. K tým, ktorí sú úplne imobilní, by mohol tím prísť priamo domov. Partnerom kraja pre technické zabezpečenie autobusov je humanitárna organizácia ADRA, ktorá má skúsenosti napríklad aj s mobilným testovaním či zriaďovaním kontajnerových mobilných odberových miest.

„Nemôžeme ďalej čakať na nečinnosť ministerstva. Preto sme v BBSK pripravení nasadiť mobilný očkovací tím, ktorý bude chodiť do obcí a domácností za tými, ktorí sa nemôžu dostať k vakcíne. Začíname cez call centrum cielene telefonovať ľuďom vo vekovej skupine 70+ a evidovať ich do nášho náhradníckeho systému nahradnici.sk. K tým, ktorí sa nevedia do očkovacieho centra dostať, vyšleme mobilnú očkovaciu jednotku,“ objasnil vicežupan s tým, že na úspech celého projektu je nevyhnutná súčinnosť ministerstva – to musí dať kraju povolenie i dostatok vhodných vakcín.

Aktivita je len kvapkou v mori

„Podľa našich výpočtov je pre celé Slovensko potrebných asi 60 mobilných očkovacích jednotiek, z ktorých každá denne zaočkuje 100 obyvateľov vo veku 70+. Do konca júna tak môžeme mať zaočkovanosť vo vekovej skupine 70+ na úrovni 70 %. Bez pomoci ministerstva zdravotníctva, ktoré jasne stanoví podmienky i financovanie, je však naša aktivita len kvapkou v mori. Musí existovať systém, do ktorého sa v prípade záujmu budú môcť prihlásiť všetci oprávnení záujemcovia,“ uzavrel Lunter.

Podporu projektu priamo na brífingu vyjadrili aj zástupcovia poslaneckého zboru zastupiteľstva BBSK, Národnej rady SR a starostovia a primátori Božena Kováčová, Andrea Baníková, Alexandra Pivková, Tomáš Abel a Mikuláš Pál. Tí dostupnosť vakcín citlivo vnímajú aj cez podnety priamo od obyvateľov ich obcí.