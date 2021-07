Banskobystrický samosprávny kraj bude mať živé pietne miesta na pamiatku obetí COVID-19

Ako poctu ľuďom, ktorí podľahli koronavírusu, vysadia v Banskobystrickom kraji výnimočné lipy. Majestátne stromy budú nasledujúce stáročia symbolicky žiť a dýchať za zosnulých.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) by mali mať zanedlho obyvatelia miesta, kde budú môcť vyjadriť úctu obetiam pandémie COVID-19. BBSK sa ako jeden z prvých zástupcov samospráv pripája k veľkému spomienkovému projektu, ktorý realizuje OZ Skutočné obete. To združuje pozostalých, ktorí v pandémii stratili svojich milovaných príbuzných a priateľov. Občianske združenie plánuje v mestách a obciach po celom Slovensku budovať jednotné symbolické živé pietne miesta, ktoré budú aj nasledujúcim generáciám slúžiť ako mementá dnešnej doby. Pôjde o výsadbu majestátnych líp, ktoré by sa mali dožiť stoviek rokov.

„Sme veľmi radi, že zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja takmer okamžite zareagovali na našu výzvu, stotožnili sa s našou ideou a pripojili sa k nášmu projektu výsadby výnimočných spomienkových líp. Samosprávy mali a majú v boji proti Covidu-19 v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Bez ich extrémneho pracovného nasadenia by obetí bolo oveľa viac,“ povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete.

V piatok 2.7.2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie s podpredsedom BBSK Ondrejom Lunterom a poslancom krajského zastupiteľstva Martinom Turčanom, kde bol projekt odprezentovaný. BBSK sa v krátkom čase dohodne s OZ Skutočné obete na detailoch, výsadbu prvej lipy v kraji plánujú zrealizovať už túto jeseň, vysadená bude na verejne prístupnom mieste.

„Keď nás oslovili zástupkyne OZ Skutočné obete s myšlienkou výsadby spomienkových líp, neváhali sme ani minútu. Banskobystrický kraj od začiatku pandémie pracoval v plnom nasadení a často suploval aj úlohu štátu. To, o čo nám išlo a stále ide, je v prvom rade ochrana životov. Za každým číslom v štatistikách vnímame v prvom rade ľudí a ich rodiny, s čím korešponduje aj táto iniciatíva,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Úlohou kraja bude v najbližších týždňoch vytypovať vhodné miesta pre výsadbu, kde by mali lipy dostatok priestoru aj zabezpečenú starostlivosť. „V tejto fáze uvažujeme o výsadbe v areáli niektorej z našich stredných zdravotníckych škôl, prípadne zariadení sociálnych služieb, ale konkrétne detaily zverejníme koncom leta,“ doplnil Ondrej Lunter s tým, že kraj je pripravený sa na projekte aj finančne spolupodieľať.

„Pandémia sa intenzívne a bytostne dotkla každého z nás. Úrad BBSK robil počas prvej a druhej vlny maximum, aby ochránil pred hrozbou Covidu-19 čo najviac svojich obyvateľov. Výsledky nám v týchto dňoch boli prezentované na zasadnutí zastupiteľstva a ja chcem vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí pracovali aj nad rámec svojho pracovného času a starali sa o ľudí v našom kraji. Od pomoci najzraniteľnejším seniorom, cez školstvo, zdravotníctvo až po antigénové testovanie a očkovanie sa išlo do všetkého naplno. Som presvedčený, že vybudovanie takéhoto živého pietneho miesta v našom kraji má veľký spoločenský i ľudský rozmer a význam. Nikdy na obete, ktoré si vyžiadala pandémia, nesmieme zabudnúť a hlavne musí to byť memento aj pre nastávajúce generácie, že globálna pandémia je hrozbou aj v tomto modernom storočí,“ povedal poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Martin Turčan.

OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna. Členovia iniciatívy vybrali na výsadbu lipu, lebo ide o majestátny strom, ktorý sa dožíva stoviek rokov. Rovnako dlho bude pripomínať udalosti a zdrvujúce následky pandémie na Slovensku. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.

Viac o projekte na www.skutocneobete.sk.

