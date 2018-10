Banskú Bystricu čakajú v Lige majstrov dve stretnutia proti lídrovi H-skupiny

BANSKÁ BYSTRICA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejistov Banskej Bystrice v najbližšom období čakajú zostávajúce dve stretnutia v základnej H-skupine Ligy majstrov 2018/2019.

Zverenci kanadského trénera Dana Cemana sa už v utorok 9. októbra od 17.00 h predstavia na ľade českej Plzne, odveta pod Urpínom je na programe v stredu 17. októbra.

„Barani“ majú iba tri body

Obaja súperi sú pred októbrovými stretnutiami v odlišnej pozícii. Plzeň už má istotu postupu do vyraďovacej fázy, keď v predchádzajúcich štyroch dueloch získala plný počet 12 bodov. „Barani“ zo štyroch duelov zvíťazili iba raz a na svojom konte majú len tri body. Tiež tri body získalo zatiaľ aj švajčiarske Lugano, fínsky tím JYP Jyväskylä ich má dovedna šesť.

„Veľmi sa tešíme na tento zápas. Určite si ho užijeme a dúfam, že tam odohráme dobrý duel. Urobíme všetko pre to, aby sme uspeli. Plzeň je korčuliarskym tímom, majú väčšie ihrisko, no keď budeme hrať svoju hru, tak môžeme niečo uhrať. Nemyslíme na to, čo sa musí stať, aby sme postúpili zo skupiny. Ideme tam odohrať super zápas a veríme, že vyhráme,“ povedal pred odchodom do Plzne obranca Banskej Bystrice Branislav Kubka.

Skupinová fáza potrvá do 17. októbra

Úradujúci slovenský šampión je v domácej súťaži priebežne na tretej priečke, dva body stráca na vedúce Košice. Z dvanástich stretnutí Banská Bystrica zvíťazila sedemkrát.

Májový žreb Ligy majstrov rozdelil 32 klubov do ôsmich štvorčlenných základných skupín, každý tím v nej absolvuje po šesť zápasov. Do play-off z každej postúpia po dve mužstvá. Vo vyraďovacej časti sa bude hrať tradičným systémom doma-vonku od šestnásťfinále až do semifinále. Skupinová fáza potrvá do 17. októbra.

Play-off sa začne 6. novembra a vyvrcholí finálovým zápasom 5. februára 2019. Úradujúcimi šampiónmi LM sú hokejisti fínskeho klubu JYP Jyväskylä.