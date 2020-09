Baránek: Hrnko je logickejšia voľba, ale ani on nie je zárukou návratu SNS do parlamentu

Z dvojice kandidátov na predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) má podľa politického analytika Jána Baránka väčšie šance vrátiť národniarov do parlamentu exposlanec Anton Hrnko ako doterajší šéf Andrej Danko.

O novom predsedovi národniarov v sobotu 12. septembra rozhodne okolo 130 pozvaných delegátov v Liptovskom Mikuláši.

Danko stranu do parlamentu priviedol aj odviedol

Analytik pripomenul, že Danko dostal v roku 2016 SNS späť do Národnej rady SR, ale v tohtoročných februárových voľbách znovu skončila pred bránami parlamentu.

„Danko skončil s neúspechom a dnes je SNS pod jeho vedením okrajová strana. Danko je najmenej optimistická možnosť. Druhá vec je vnútrostranícka politika a záujmy jednotlivcov, a tie nie vždy korelujú s politickou logikou,“ zhodnotil Baránek.

Hrnko patrí k tváram, ktoré boli pri založení SNS v roku 1990. Po nezhodách s vtedajším šéfom strany Jánom Slotom v roku 1994 zo SNS vystúpil. V roku 1998 úplne odišiel z politiky a vrátil sa späť v roku 2014.

„Tam je ten príbeh dištancovania sa od káuz SNS jasnejší a čitateľnejší. Samozrejme, Hrnko nie je záruka, že by sa SNS v najbližších voľbách dostala do parlamentu, ale minimálne tam nevidím toľko prekážok a negatív ako u Danka,“ mienil Baránek.

Šanca pre tretieho kandidáta?

Danko svoje šance na zvolenie pred snemom nechcel komentovať. „Nebudem experimentovať. Nie som tu na to, aby som odhadoval, kto má väčšie šance. Som dosť starý a skúsený pätnásť rokov v politike, aby som veštil,“ povedal pre Webnoviny.sk Danko. Akokoľvek sa nechcel vyjadrovať ani k svojmu protikandidátovi.

Hrnko povedal, že je ťažké vopred povedať, aký bude výsledok snemu. „Myslím si, že je to fifty – fifty, ale všetko môže byť inak. A či by mohol byť predsedom niekto tretí? Môže sa stať, že nebude zvolený nikto, ale to je len úvaha,“ uviedol Hrnko.

Bývalý predseda SNS Ján Slota Foto: SITA/Marián Peiger

Podľa analytika Baránka otázka ďalšieho vývoja v SNS smeruje k novej tvári. „Určite by to nebolo na škodu. Stále je čas aj na nejakého komunálneho politika, ktorý by sa stal verejne známy. Bola by to ťažšia cesta pre SNS, ale nemyslím si, že by bola márna,“ poznamenal Baránek.

Popularita pod parlamentným prahom

V tohtoročných parlamentných voľbách SNS získala 3,16 percenta hlasov. Nedosiahla päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do poslaneckej snemovne. Od volieb sa k tejto hranici ani nepriblížila. V poslednom prieskume agentúry Polis pre TV Joj, ktorý televízia zverejnila vo štvrtok 10. septembra, by národniarov volilo 1,4 percenta opýtaných.

„SNS má s Dankom momentálne mizivé percentá. Neviem, čo by sa muselo stať, aby zrazu tie percentá začali rásť,“ komentoval Baránek s tým, že „výtlak“ Hrnka známy nie je.

Danko je predsedom národniarov od októbra 2012. Na čelo strany sa dostal po jej vypadnutí z parlamentu v marci 2012. Vo funkcii nahradil Jána Slotu. Ten zvolenie Danka v tom čase označil za „ideálnu voľbu“. Danko Slotu zo strany vyhodil na jar v roku 2013. Predsedníctvo SNS Slotu vylúčilo za nehospodárne nakladanie so straníckym majetkom.