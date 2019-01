Baránek okomentoval prieskum prezidentských kandidátov, kritizuje i rozhodnutie Čaputovej a Mistríka

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) – Prieskum volebných preferencií prezidentských kandidátov, ktorý v nedeľu zverejnila TV Markíza, je podľa analytika Jána Baránka pre potreby marcových prezidentských volieb neaktuálny a nepoužiteľný.

Príliš dlhý čas pred hlasovaním

Ako pre agentúru SITA povedal, po prvé obsahuje aj meno predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý však už medzičasom oznámil, že kandidovať za prezidenta nebude. Prieskum okrem vychádza viac ako mesiac a pol pred konaním prezidentských volieb, čo je príliš dlhý čas pred hlasovaním.

„Výsledky platia pre dátum zberu údajov,“ vyhlásil Baránek s tým, že relevantné výsledky sa dajú získať len pár dní pred voľbami. Takéto výsledky sa podľa neho dajú účelovo interpretovať. „Je to, ako by ste dnes urobili súťaž meteorológov, kto presnejšie odhadne počasie počas volieb. Je to lotéria,“ zdôraznil.

Za nesprávne považuje vzdať sa kandidatúry

Ján Baránek tiež v tejto súvislosti považuje za nesprávne, že jeden z opozičných kandidátov – Zuzana Čaputová alebo Robert Mistrík, sa vzdajú svojej kandidatúry v prospech toho druhého, ktorý má momentálne viac percent. Nesprávne sú aj tlaky, aby tak urobili čím skôr.

Vysvetlil, že predvolebná kampaň je dynamický proces a výsledok volieb je dva mesiace vopred neprognozóvateľný. Takéto praktiky podľa neho ohrozujú demokratickú súťaž, keďže volič nemá možnosť slobodne si vybrať kandidáta.

Je v spore tiež s pasívnym volebným právom, ktoré umožňuje občanom kandidovať. „Je to predvolebné inžinierstvo,“ vyhlásil Baránek.