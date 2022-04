Ukrajina vojnu proti Rusku vyhrať nemôže (komentár)

Nedávno som si pozrel v jednej ruskej, štátom kontrolovanej televízii diskusnú reláciu, v ktorej moderátorka otvorene hovorila o tom, že sme už v 3. svetovej vojne.

Už dlho hovorím, že Slovensko nie je krajina, ktorá by mala posielať na Ukrajinu zbrane. Nehovorím to samozrejme iba ja. Takisto počúvam kritiku takýchto tvrdení s tým, že agresorovi sa nemá ustupovať, pričom sa títo kritici odvolávajú na 2. svetovú vojnu, na Mníchov, na Hitlera, ktorému sa vraj takisto ustupovalo. Tu si musíme niečo ujasniť.

Takéto argumenty platili do okamihu, kedy Sovietsky zväz prvýkrát otestoval svoju jadrovú bombu, teda do 29. augusta 1949.

Odvtedy sa situácia radikálne zmenila, čo pochopili aj všetci relevantní politici počas studenej vojny. Všetci si totiž boli vedomí faktu, že akýkoľvek konvenčný konflikt medzi mocnosťami, lepšie povedané blokmi, teda NATO a Varšavskou zmluvou, by kedykoľvek mohol prerásť do jadrovej vojny v prípade, že by jedna strana v konvenčnej vojne prehrávala, alebo by jej hrozila porážka.

Logika zo studenej vojny platí aj teraz

Preto sme na území NATO, ani Varšavskej zmluvy nevideli žiadny konvenčný konflikt. Akékoľvek použitie jadrovej zbrane by totiž znamenalo 3. svetovú vojnu a ak by sa tak stalo, nikto z vás, ktorý teraz čítate tento komentár, by tu istotne nebol. To, keď teda hovorím, že nie je dobré, ani múdre, dodávať Ukrajine zbrane, nehovorím z nejakej zbabelosti.

Hovorím to s vedomím toho, že hneď ako začnú mať Rusi pocit, že prehrávajú, použijú jadrovú zbraň. Taká je realita a toto nezmení žiadne veľkohubé napínanie svalov žiadneho Slováka, ani žiadne výzvy žiadneho Slováka na nekompromisný postoj k Rusku. Nechápem, ako si môže niekto myslieť, že keď štát, vlastniaci jadrovú zbraň, začne prehrávať v konvenčnom konflikte, že ju aj nepoužije.