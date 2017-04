Video: “Barani” dokonali dielo, Banská Bystrica oslavuje historický hokejový titul

BANSKÁ BYSTRICA 22. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC ’05 iClinic Banskej Bystrice sa stali majstrami Slovenska v sezóne 2016/2017. V piatom finále play-off Tipsport ligy Bystričania doma hladko zdolali súperov z Nitry 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) a v sérii hranej na štyri víťazstvá dali konečnú podobu 4:1.

Domáci zlomili hostí už na začiatku druhej tretiny, keď im odskočili z 2:1 na 4:1 a od stavu 6:2 v 39. min sa stretnutie už len dohrávalo. Hokejisti z mesta pod Urpínom sa stali majstrami prvýkrát v histórii najvyššej slovenskej súťaže, na titul premenili tretí finálový pokus. V sezóne 2014/2015 neuspeli proti Košiciam a vlani práve proti Nitre, keď jej podľahli 2:4 na zápasy.

Dva góly v piatom a rozhodujúcom finále strelil bystrický kapitán Tomáš Surový, ďalšie dva pridal Martin Belluš, úspešní boli aj Brock Higgs a Tomáš Zigo. Posledné dva góly Nitry v sezóne 2016/2017 dosiahli Matúš Rais a Judd Blackwater. Zverenci trénera Vladimíra Országha sa zároveň stali aj víťazmi dlhodobej základnej časti Tipsport ligy a majstrovský titul im zaručuje miestenku v Lige majstrov 2017/2018.

Tipsport liga 2016/2017 – finále play-off

piaty zápas (hralo sa na štyri víťazstvá) – sobota:

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HK Nitra 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) – konečný výsledok série 4:1, Banská Bystrica získala titul

Góly: 6. Belluš (Handzuš, Wishart), 20. Higgs (T. Surový, Buc), 21. T. Surový (Hickmott), 25. T. Surový (Buc, Hickmott), 37. Belluš (Handzuš), 39. Zigo (Lamper) – 14. Rais (Mezei, H. Ručkay), 38. Blackwater (Milam, Marek Slovák)

Vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Babic, Hribik – Barviř, Blümel (všetci ČR), 2841 divákov (vypredané)

Od prvej minúty bolo zjavné, že Bystričania pôjdu tvrdo za titulom. Vpredu boli aktívnejší aj nebezpečenejší ako Nitrania a na prvý gól čakali ich fanúšikovia ani nie 6 minút. Handzuš prihral na pravý útočný kruh Bellušovi a ten mohutným príklepom prestrelil Hartzella – 1:0.

Nitrania vyrovnali v 14. min počas presilovej hry, keď Matúš Rais tečoval strelu Branislava Mezeia za chrbát Jasona Bacashihuu. Bystričanov to nezastavilo v aktivite a druhýkrát ich poslal do vedenia v presilovke Brock Higgs, ktorý 44 sekúnd pred prvou sirénou úspešne tečoval pokus Tomáša Surového od modrej čiary. Kapitán Surový bol pri chuti.

Z druhej tretiny uplynulo len 54 sekúnd, keď práve on halfvolejom poslal do siete puk po nahodení Hickmotta – 3:1. O necelé štyri minúty už bolo 4:1, keď opäť Surový v presilovej hre z pomerne ostrého uhla prekvapil Hartzella. Americký brankár to vyhodnotil tak, že sa radšej nechal vystriedať Michalom Valentom.

Nasledovala presilovka Nitry, ale hostia vylúčenie Hickmotta nepotrestali.To z bystrickej strany zďaleka nebolo všetko. V 37. min Handzuš po druhý raz presne prihral Bellušovi a opäť bol z toho gól – 5:1. Nitra sa ako-tak vrátila do zápasu o minútu neskôr, keď presilovú hru expresne za 8 sekúnd využil Judd Blackwater.

Už nezastaviteľní domáci však ešte raz skórovali v druhej tretine. V 39. min Tomáš Zigo prekonal Valenta tak, že puk trafil vo vzduchu rúčkou hokejky – 6:2. Na jednoznačnú prevahu Bystričanov poukazovali aj strely na bránku: 28:17. V tretej tretine sa zápas už len dohrával za majstrovského skandovania bystrických priaznivcov.

Hlasy:

Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): „Pocity sú fantastické. Pre rokom a dvoma sme tu takto smútili a som rád, že nám to teraz vyšlo a dotiahli sme to do víťazného konca. Dnes bolo vidieť, že Nitre dochádzajú sily. My sme hrali zodpovedne a padalo nám to tam. Do sezóny sme vstupovali s vysokým cieľom a splnili sme ho.“

Andrej Kmeč (tréner Nitry): „Veľmi nás mrzí, že sme sériu nedokázali vrátiť do Nitry, lebo naša snaha bola enormná. Banská Bystrica však dávala počas celej sezóny góly ľahšie a to rozhodlo. Domáce finálové zápasy sme mali dobre rozohrané, ale súper zvládol ich koncovku. Gratulujem Banskej Bystrici k titulu, keďže zložila kvalitný tím. Zdolaný finalista má vždy opačné emócie ako víťaz, nás to teraz veľmi mrzí a bolí.“

Michal Handzuš (útočník Banskej Bystrice): „Je to super pocit, vyhrať doma titul je paráda a všetci si to užívame. Celý duel som sa sústredil na hru, užíval som si atmosféru až posledné tri minúty. Je to veľká vec pre náš klub a celé mesto.“

Marek Slovák (útočník Nitry): „Momentálne prevláda sklamanie, predstavovali sme si to inak. Ale taký je šport. Sériu sme stratili doma. Dnes sme chceli zabojovať o jej predĺženie, ale bolo to veľmi ťažké. V závere sezóny sme dávali ťažšie góly ako v jej základnej časti.“

Doterajšie finálové série play-off

(v zátvorke umiestnenie po základnej časti):

1993/1994: Trenčín (1.) – Košice (2.) 3:2

1994/1995: Košice (2.) – Trenčín (1.) 3:0

1995/1996: Košice (1.) – Trenčín (2.) 4:1

1996/1997: Trenčín (2.) – Košice (1.) 3:1

1997/1998: Slovan (1.) – Košice (2.) 3:2

1998/1999: Košice (5.) – Slovan (1.) 3:1

1999/2000: Slovan (1.) – Zvolen (2.) 3:2

2000/2001: Zvolen (1.) – Trenčín (3.) 3:1

2001/2002: Slovan (2.) – Zvolen (1.) 4:2

2002/2003: Slovan (1.) – Košice (3.) 4:0

2003/2004: Trenčín (1.) – Zvolen (2.) 4:2

2004/2005: Slovan (2.) – Zvolen (1.) 4:3

2005/2006: Žilina (6.) – Poprad (5.) 4:3

2006/2007: Slovan (3.) – Trenčín (4.) 4:0

2007/2008: Slovan (1.) – Košice (2.) 4:3

2008/2009: Košice (1.) – Skalica (3.) 4:2

2009/2010: Košice (3.) – Slovan (1.) 4:2

2010/2011: Košice (1.) – Poprad (2.) 4:1

2011/2012: Slovan (3.) – Košice (1.) 4:3

2012/2013: Zvolen (1.) – Košice (2.) 4:1

2013/2014: Košice (1.) – Nitra (2.) 4:3

2014/2015: Košice (1.) – Banská Bystrica (3.) 4:2

2015/2016: Nitra (2.) – Banská Bystrica (4.) 4:2

2016/2017: Banská Bystrica (1.) – Nitra (2.) 4:1

Víťazi najvyššej slovenskej hokejovej súťaže

1993/1994 Dukla Trenčín

1994/1995 HC Košice

1995/1996 HC Košice

1996/1997 Dukla Trenčín

1997/1998 Slovan Bratislava

1998/1999 HC VSŽ Košice

1999/2000 Slovan Bratislava

2000/2001 HKM Zvolen

2001/2002 Slovan Bratislava

2002/2003 Slovan Bratislava

2003/2004 Dukla Trenčín

2004/2005 Slovan Bratislava

2005/2006 MsHK Žilina

2006/2007 Slovan Bratislava

2007/2008 Slovan Bratislava

2008/2009 HC Košice

2009/2010 HC Košice

2010/2011 HC Košice

2011/2012 Slovan Bratislava

2012/2013 HKM Zvolen

2013/2014 HC Košice

2014/2015 HC Košice

2015/2016 HK Nitra

2016/2017 HC ’05 iClinic Banská Bystrica

Slovenskí majstri Československa

1978/1979 Slovan Bratislava

1985/1986 VSŽ Košice

1987/1988 VSŽ Košice

1991/1992 Dukla Trenčín

Pozn. V sezóne 1992/93 bola Dukla Trenčín najlepším slovenským klubom, získala vtedy titul majstra SR.

Tímy podľa počtu získaných titulov

8 – HC Slovan Bratislava (1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012)

7 – HC Košice (1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014)

3 – Dukla Trenčín (1993/1994, 1996/1997, 2003/2004)

2 – HKM Zvolen (2000/2001, 2012/2013)

1 – MsHK Žilina (2005/2006), HK Nitra (2015/2016), HC ’05 iClinic Banská Bystrica (2016/2017)