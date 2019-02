„Barani“ sa pomstili Zvolenu za Winter Classic, v dueli Tipsport ligy predviedol skvelú akciu Mihálik

ZVOLEN 16. februára (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC’05 Banská Bystrica sa dokonalým spôsobom pomstili svojmu pohronskému rivalovi HKM Zvolen za prehru v úvode februára z duelu pod holým nebom (2:3).

Winter Classic 3. februára ponúkol bitku o prvé miesto v priebežnej tabuľke Tipsport ligy 2018/2019 v derby dvoch stredoslovenských tímov, o 12 dní neskôr sa situácia zopakovala.

Obidve mužstvá mali pred piatkovým zápasom vo Zvolene na konte zhodne 104 bodov. Po triumfe 4:2 sa na čelo o 3 body dostali obhajcovia titulu Banskobystričania.

Chceli vrátiť prehru spred dvoch týždňov

„Barani“ po dvoch úspešných presilových hrách viedli pod Pustým hradom už 2:0, domácim sa však gólmi z 28. a 57. min podarilo vyrovnať. Zvolenčania sa zo stavu 2:2 tešili iba 77 sekúnd. O víťazný presný zásah sa postaral tvrdou strelou spred modrej čiary obranca Vladimír Mihálik.

„Vystrelil som so zatvorenými očami a padlo to tam,“ povedal k svojmu gólu skúsený zadák tímu spod Urpína. Zároveň priznal, že dvojnásobný obhajca ligového titulu mal na ľade Zvolena špeciálnu motiváciu.

„Chceli sme im vrátiť prehru spred dvoch týždňov. Bolo vidno, že sa blíži play-off a zároveň to bol zápas o prvú priečku, všetci išli naplno,“ doplnil Mihálik. Výhru „červeno-bielych“ ešte 2 sekundy pred koncom vyšperkoval zásahom do prázdnej bránky Éric Faille.

Po prvom góle sa dostali pod tlak

Na druhej strane mrzela prehra kouča domácich Andreja Podkonického. HKM nezískal ani bod už vo dvoch stretnutiach po sebe a prišiel o vedúcu priečku aj napriek tomu, že dve minúty pred koncom „bryndziari“ pomýšľali na predĺženie.

„Po prvom góle v oslabení sme sa dostali pod tlak a inkasovali znovu, od stavu 0:2 sme však boli lepším tímom. Zatlačili sme Bystricu, mali sme veľa šancí, hrali dobre v presilovkách. Dali sme do toho všetko a vyrovnali na 2:2. Nemôže sa nám však stávať to, čo následne prišlo. Inkasovali sme po strele z diaľky, také puky musíme vedieť zablokovať. Chalanom musím poďakovať za dobrý výkon, i keď je to bez bodu,“ vyjadril sa Podkonický.

Štyri kolá pred koncom hlavnej časti ligovej súťaže tabuľku vedie Banská Bystrica so 107 bodmi a trojbodovým náskokom pred Zvolenom.