Barani sa už nechcú vracať pod Zobor, Nitra túži po ďalšom zápase doma

Domácich hokejistov nalomil Petr Kafka

Domácich hokejistov vo štvrtkovom zápase nalomil 90 sekúnd pred treťou sirénou Petr Kafka. To už hostia hrali bez brankára a so šiestimi korčuliarmi. “Hrať bez gólmana je posledná možná šanca na tlak či útok. Keď to nevyjde, tak súper ide na prázdnu bránku. Všetko sme hrali dopredu, ja som šiel z pozície beka pred bránku s tým, že buď mi to tam niekto nahrá alebo nie. Najprv som chcel nahrávať, čo je taká moja choroba. Našťastie som si to rozmyslel, vystrelil a padlo to tam. Potom sme pokračovali v dobrej hre a strelili aj druhý gól, za výkon v tretej tretine zaslúžený,“ povedal 27-ročný Kafka.

Piate stretnutie finálovej série, v ktorej Banská Bystrica vedie na zápasy už 3:1, je na programe pod Urpínom v sobotu 22. apríla o 18.00 h. „Sme na koni a budeme hrať doma. Tam chceme dosiahnuť štvrté víťazstvo. Musíme však začať hrať prvú tretinu inak,“ poznamenal Kafka.