“Barani” sú tretí rok po sebe vo finále Tipsport ligy, ale zatiaľ sa nestali majstrami

BANSKÁ BYSTRICA 14. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Banskej Bystrice sú tretí rok po sebe vo finále play-off Tipsport ligy, ale zatiaľ sa nestali majstrami. Zverenci Vladimíra Országha sú odhodlaní urobiť všetko pre to, aby v sobotu vykročili správnou nohou za prvým titulom a aby sa vyhli striebornému hetriku.

V ročníku 2014/15 vo finálových bojoch nestačili na HC Košice a o rok neskôr podľahli hokejistom Nitry, práve hráči spod Zobora stoja “baranom” v ceste za historickým úspechom.

“Bude to zaujímavé finále a podľa mňa budú naše zápasy ozdobou tohtoročného play-off,” povedal športový manažér HC ’05 iClinic Július Koval, na ktorého nadviazal obranca Michal Sersen: “Vo finále sa stretnú dva najlepšie tímy, ktoré to dokazovali počas celej sezóny. Obe družstvá si to zaslúžia.”

Sersen o silných stránkach Nitry

Banskobystričania prvýkrát ovládli základnú časť a do vyraďovacích bojov tak vstupovali z prvého miesta. Štvrťfinále aj semifinále zvládli zhodne 4:1 na zápasy. Najskôr vyradili Nové Zámky a v semifinále Martin.

“V sériách proti Martinu a Novým Zámkom sme odohrali dobré zápasy, no vyskytli sa aj nejaké chyby. Práve tých sa budeme musieť vo finále vyvarovať. Vieme, na čom máme zapracovať, a určite si to ešte aj rozoberieme s trénermi,“ zhodnotil prvé dve série Sersen.

Určite to však nebudú mať ľahké, ich finálový súper z Nitry potvrdzuje svoje kvality počas celého play-off, v ktorom zatiaľ neprehral ani jeden zápas.

“Majú dobrý útok a kvalitného brankára. Vpredu budú veľmi nebezpeční. Budeme musieť byť koncentrovaní celých 60 minút. Nesmie sa nám stávať to, že budeme mať výpadok na nejakých päť až desať minút, čo sa vyskytlo v predchádzajúcich zápasoch,“ poznamenal k súperovi Michal Sersen.

Vyčíňanie fanúšikov

Play-off Tipsport ligy 2016/17 poznačilo niekoľko nepríjemných situácií. Fanúšikovia vyčíňali najmä v Žiline, dokonca kvôli nim museli prerušiť na pár minút aj siedmy zápas semifinále s Nitrou.

Na povrch sa tak dostala otázka bezpečnosti a bezproblémového chodu finálových duelov, ku ktorej sa vyjadril Július Koval: “Snažíme sa robiť také opatrenia, aby všetko prebehlo podľa našich predstáv a bez komplikácií.“

Banskobystričania raz podobné riziko vyriešili tak, že lístky sa predávali na občiansky preukaz a mohli si ich zakúpiť len ľudia z Banskej Bystrice a okolia. “Teraz to asi nebudeme robiť podobným štýlom. Vzhľadom na našu kapacitu sa po lístkoch len tak zaprášilo a o nič sme sa ani nemuseli starať,“ dodal Július Koval.