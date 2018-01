„Barani“ zaváhali v Nových Zámkoch, „corgoni“ s triumfom v Trenčíne, Žilina dostala šesť gólov

NOVÉ ZÁMKY 28. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Nových Zámkov na vlastnom ľade zdolali hráčov Banskej Bystrice 3:1 v nedeľňajšom stretnutí 41. kola slovenskej Tipsport ligy. Domáci rozhodli o triumfe v druhej tretine v priebehu 39 sekúnd, keď sa presadili Timotej Šille a Milan Hruška.

Vzápätí síce skorigoval Vladimír Mihálik, ale obrana Nových Zámkov na čele s brankárom Samuelom Barošom už viac súperovi nedovolili. V závere duelu pridal gólovú poistku do prázdnej bránky Adam Zbořil. Nové Zámky natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy, „barani“ napriek nezdaru zostávajú na čele ligovej tabuľky.

Prehra Trenčína na vlastnom ľade

Hokejisti Dukly Trenčín podľahli na vlastnom ľade hráčom HK Nitra 1:3. Úvodný gól stretnutia videli diváci v 7. min, keď sa individuálne presadil hosťujúci Judd Blackwater. „Corgoni“ pridali ďalšie presné zásahy až v tretej tretine po prudkej strele obrancu Jamesona Milama a po šikovnom teči dvojgóloveho Judda Blackwatera.

Hráči Trenčína dokázali v 56. min znížiť na priebežných 1:2 zásluhou Borisa Sádeckého, v stretnutí však ťahali za kratší koniec. Nitra si pripísala štvrté víťazstvo po sebe.

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili na vlastnom ľade nad hráčmi HK Poprad 5:3. Hostia išli do vedenia už v 25. sekunde po strele Patrika Svitanu. Domácich to však nevyviedlo z miery a už pred koncom prvej tretiny dokázali otočiť nepriaznivý stav. Do konca duelu už nedovolili popradskému protivníkovi vyrovnať a získali tri body. Dvoma gólmi sa v drese Zvolena prezentoval Tim Coffman.

„Oceliari“ dovolili vyrovnať

HC Košice doma zvíťazil nad MsHK Doxxbet Žilina 6:3 v nedeľňajšom stretnutí 41. kola slovenskej hokejovej Tipsport ligy. „Oceliari“ v polovici zápasu viedli 3:0, ale náskok neudržali a dovolili hosťom vyrovnať. Košičania pred 3 874 divákmi napokon nedopustili výsledkový obrat a gólmi skúsených tridsiatnikov Gabriela Spilara, Rudolfa Jenčíka a Ladislava Nagya v posledných ôsmich minútach duelu rozhodli o svojom triumfe.

V dueli dvoch tímov z konca tabuľky slovenskej hokejovej Tipsport ligy si domáca Detva poradila s Liptovským Mikulášom 6:3. Výsledkovú zápletku rozuzlili až v tretej tretine, ktorú nováčik najvyššej súťaže ovládol jednoznačne 4:1.

Detva ukončila štvorzápasovú sériu nezdarov, napriek tomu však zostáva na poslednom 10. mieste v ligovej tabuľke. Liptáci sú na deviatej priečke s mankom piatich bodov na ôsmu pozíciu zaručujúcu postup do play-off.

Tipsport liga 2017/2018 – 41. kolo

nedeľa:

HC Nové Zámky – HC ’05 iClinic Banská Bystrica 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 25. Timotej Šille (Zbořil, Plášil), 25. M. Hruška (Hřebejk), 60. Zbořil (Fábry) – 26. V. Mihálik

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: J. Konc, Kubuš – Synek, Výleta, 1 058 divákov

Zostavy:

Nové Zámky: S. Baroš – Husák, Salija, Michal Novák, Plášil, M. Hruška, M. Jass, Kuzma – R. Varga, Š. Novotný, Škoda – Zbořil, Šimun, Timotej Šille – Hřebejk, L. Jurík, Fábry – Saulietis, Ondrušek, Lorraine – D. Rehák

Banská Bystrica: Lassila – Kubka, I. Ďatelinka, Sedlák, G. Gélinas, M. Rosandič, V. Mihálik, Košecký – Lamper, T. Surový, Brittain – Hohmann, Bubela, Bartánus – Bortňák, Faille, Asselin – Gabor, Češík, Kabáč – Giľák

HK Dukla Trenčín – HK Nitra 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 56. Sádecký (Frühauf, Bezúch) – 7. Blackwater (J. Ručkay), 46. Milam (H. Ručkay), 57. Blackwater (Rýgl, Kovacs)

Vylúčení: 4:8 na 2 min, navyše Mikula (Trenčín) 10 min za napadnutie zozadu, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hradil, Kubičík – Hanzlík, Šefčík, 3229 divákov

Zostavy:

Trenčín: T. Hiadlovský – Starosta, Bačík, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Deveaux, L. Romančík – Sojčík, Ölvecký, Bezúch – Marek Hecl, Sádecký, T. Varga – Marcel Hossa, Dlouhý, Mikula – J. Švec, J. Pardavý ml., D. Hudec

Nitra: Lawson – Rýgl, Rais, Milam, Ordzovenský, Mezei, Michal Pupák, M. Versteeg, Korím – H. Ručkay, Krištof, Paulovič – Lantoši, Marek Slovák, Blackwater – Macík, J. Ručkay, Kovacs – Rzavský, Šiška, Csányi

HKM Zvolen – HK Poprad 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 10. Coffman (Obdržálek), 14. Drgoň (O. Steen, Coffman), 24. Špirko (J. Kováčik, Kytnár), 41. Coffman (Drgoň), 48. V. Fekiač (Kelemen, Matis) – 1. Svitana (Mlynarovič, P. König), 40. P. König (L. Hvila, D. Brejčák), 46. Abdul (Fabian)

Vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 1:1 oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc, Jonák – J. Tvrdoň, Kollár, 1189 divákov

Zostavy:

Zvolen: Nieminen – J. Kováčik, Ťavoda, Hraško, Ulrych, Ross, Drgoň, Zeleňák, T. Bokroš – Kelemen, Kytnár, Matis – Šišovský, Špirko, Puliš – Obdržálek, O. Steen, Coffman – Martin Ďaloga, V. Fekiač, T. Török

Poprad: V. Kováč – P. König, D. Brejčák, Petran, Fabian, M. Krempaský, Ježek – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Buc, Heizer, Abdul – D. Bondra, Vartovník, Kundrik – L. Hvila, Bjalončík, Matej Paločko

HC Košice – MsHK Doxxbet Žilina 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Góly: 1. Šoltés (Marek Hovorka, Šedivý), 26. Šedivý (Miklík), 33. Miklík (L. Nagy), 53. Spilar (Jenčík, Koch), 54. Jenčík (B. Kessel), 60. L. Nagy (Pacan, Pulli) – 38. Holovič (M. Tvrdoň), 49. M. Tvrdoň (L. Kozák), 51. R. Hruška (P. Mikuš, L. Kozák)

Vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 2:3, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Snášel, Lokšík – Junek, Jobbágy, 3874 divákov

Zostavy:

Košice: Habal – Dudáš, B. Kessel, Ovčačík, Šedivý, Pulli, Michalčin, Koch, Vrábeľ – L. Nagy, Pacan, Miklík – Šoltés, Marek Hovorka, Kafka – Jenčík, Suja, Spilar – Š. Petráš, Boltun, Hričina

Žilina: T. Tomek – L. Kozák, P. Mikuš, Juraško, Andersons, Hatala, Martin Mazanec, Mendrej, Michal Roman – M. Tvrdoň, R. Hruška, T. Pospíšil – Klimenta, Holovič, Konečný – Švihálek, Ondruš, J. Jurík – Stupka, Húževka, Rogoň

HC 07 Orin Detva – MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Góly: 19. Sitnikov (Belluš, Martin Chovan), 40. Murček (Macejko, Videlka), 43. F. Fekiač (Belluš, Martin Chovan), 48. R. Gašpar (Macejko), 49. Murček (Videlka, Martin Chovan), 58. Ščurko (Šimon) – 11. Števuliak (Rudolf Huna), 34. M. Sukeľ (Koyš, Kriška), 48. M. Sukeľ (Koyš, Kriška)

Vylúčení: 8:9 na 2 min, navyše Kuklev (Detva) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Fridrich, Siegel – Korba, Kaspar, 411 divákov

Zostavy:

Detva: Hackett – Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Gachulinec, Šimon, Macejko, D. Jendroľ, Vyskoč – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, R. Gašpar, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – M. Surový, Jakubík, Piačka

Liptovský Mikuláš: Hollý – Nemec, J. Tabaček, Moravčík, R. Suchý, Nádašdi, Mezovský, Matej Bača, Nitriansky – Rudolf Huna, Langhammer, Števuliak – B. Rapáč, Paukovček, R. Rapáč – Kriška, M. Sukeľ, Koyš – A. Laco, Uhrík, J. Sukeľ