Balík zmien v exekučnej oblasti v prospech dlžníkov poslanci neschválili

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanec za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Baránik navrhoval zaviesť viacero opatrení v exekučnej oblasti v prospech exekvovaných osôb bez toho, aby došlo k tzv. exekučnej amnestii.

Dlhodobo nevymožiteľné pohľadávky

Poslanci Národnej rady SR však jeho návrh novely zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) neposunuli do druhého čítania.

Dôvodom tohto návrhu bolo podľa Baránika to, že problém dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok voči fyzickým osobám narástol do rozmeru, ktorý má objektívne rozsiahle dopady na pracovný trh, deformuje sociálne prostredie a zaťažuje justičný systém.

Dlžníci sa vyhýbajú vstupu na pracovný trh

Časť dlžníkov z nízkopríjmových skupín sa v snahe o vyhnutie sa exekúcii zrážkami zo mzdy podľa neho vyhýba vstupu na legálny trh práce a pohybuje sa v čiernej ekonomike. Baránik je presvedčený, že osobná zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou osobnej slobody.

„V súlade s tým je vzniknutý problém potrebné riešiť tak, aby sme na jednej strane umožnili ľuďom v dlhovej pasci návrat do ekonomiky, na druhej strane však musíme primerane rešpektovať práva veriteľov. Tam, kde to je efektívne, uprednostňujeme individuálne posúdenie každého prípadu. Nesmieme dopustiť, aby zvolené paušálne riešenie nabádalo k nezodpovednému a podvodnému správaniu pre očakávanie paušálneho odpúšťania dlhov. Plošná exekučná amnestia by bola nespravodlivá voči osobám splácajúcim svoje záväzky, ako aj voči veriteľom vrátane štátu, ktorý ako veriteľ de facto zastupuje všetkých daňovníkov,“ uviedol poslanec v dôvodovej správe k návrhu.

Prípadná exekučná amnestia by mala podľa Baránika postihovať výlučne príslušenstvo exekučne vymáhaných pohľadávok. Exekučná amnestia by sa nemala týkať niektorých pohľadávok, ako sú napr. pohľadávka zo zodpovednosti za škodu na zdraví alebo za škodu spôsobenú úmyselným konaním, pohľadávka dieťaťa na výživné, pracovnoprávne nároky, peňažné tresty uložené podľa Trestného zákona.