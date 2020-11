Baránika by si mali predvolať a jeho tvrdenia o korupcii preveriť, vyzývajú prokurátori

Prokurátori Okresnej prokuratúry Košice I vyzvali Generálnu prokuratúru SR, Úrad špeciálnej prokuratúry ako aj Policajný zbor SR, aby si predvolali poslanca Národnej rady SR Alojza Baránika (SaS) a ním uvádzané tvrdenia o korupcii prokurátorov dôsledne preverili a páchateľov takýchto skutkov stíhali.

Prokuratúra ovládnutá kriminalitou

Uvádza sa to vo vyhlásení 17 prokurátorov k vyjadreniam koaličného poslanca pre Denník N. Baránik uviedol, že prokuratúra je organizácia ovládnutá kriminalitou, kde sa bežne počíta s úplatkami.

„Prokurátori bežne zoberú 500 alebo tisíc eur a sú presvedčení, že sa im nič nemôže stať,“ uviedol podpredseda Ústavnoprávneho výboru NR SR.

„Považujeme za neprijateľné korupčné správanie akéhokoľvek prokurátora na akomkoľvek stupni prokuratúry. Zastávame názor, že všetky doposiaľ známe prípady takéhoto konania je potrebné dôsledne vyšetriť a páchateľov takéhoto konania spravodlivo potrestať,” skonštatovali signatári vyhlásenia.

Úplatky zásadne odmietajú

Zároveň však zdôrazňujú, že nikto z nich žiadne úplatky nikdy nevzal a ani nezoberie.

„Bolo by to v príkrom rozpore s našim vnútorným presvedčením. Všetci z nás vykonávajú svoju prácu poctivo, v súlade so zákonmi a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,” uvádzajú košickí prokurátori.

Prokurátori tvrdenia poslanca Baránika považujú za zovšeobecňujúce a krivo osočujúce všetkých poctivých prokurátorov. „Zároveň vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad stupňujúcimi sa mediálnymi atakmi vo vzťahu k rezortu prokuratúry zo strany politických predstaviteľov, ktoré zovšeobecňujúco znevažujú dlhoročnú poctivú prácu prokurátorov a žiadame ich do budúcnosti o upustenie od takýchto nepodložených vyjadrení,” dodali prokurátori.