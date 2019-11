Barcelona a Lipsko si zaistili osemfinále Ligy majstrov, Inter so Škrinarom vyhral nad Slaviou

Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona a nemeckého RB Lipsko si zabezpečili postup do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 v rámci stredajšieho programu 5. kola skupinovej fázy. „Blaugranas“ si doma na Camp Nou poradili s Borussiou Dortmund 3:1. Pri všetkom podstatnom z pohľadu skóre bol argentínsky kapitán domácich Lionel Messi, ktorý v 700. zápase v drese FCB strelil gól a na ďalšie dva prihral. Naďalej platí, že odkedy je Messi v barcelonskom tíme (ročník 2004/2005, pozn.), Kataláncom sa ešte nestalo, že by chýbali vo vyraďovacej časti LM.

Škriniar bol pri výhre Interu

BVB si skomplikovalo cestu medzi šestnástku najlepších. Spôsobil to aj víťazný rezultát milánskeho Interu, ktorý v zostave so slovenským stopérom Milanom Škrinarom vyhral v Prahe nad Slaviou 3:1.

„Nerazzurri“ sa bodovo (7) dotiahli na Dortmund, s ktorým majú lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov (2:0 doma, 2:3 vonku, pozn.). Ak chce Borussia postúpiť, musí v záverečnom kole získať minimálne o bod viac ako Inter.

Hráči ruského klubu Zenit Petrohrad zdramatizovali vývoj v G-skupine Ligy majstrov 2019/2020. V stredajšom stretnutí triumfovali pred vlastným publikom nad francúzskym tímom Olympique Lyon 2:0 gólmi Arťoma Dziubu a Magomeda Ozdojeva. Prvý menovaný 8. gólom v LM dostihol doterajšieho ruského rekordéra v tejto súťaži Andreja Tichonova, dlhoročného záložníka moskovského Spartaka.

Lipsko vydrelo remízu

Zástupca Ligue 1 si mohol prípadným víťazstvom v Petrohrade zabezpečiť prienik do osemfinálovej časti. Po stredajšom výsledku sú však obe mužstvá v tabuľke „plece pri pleci“ so siedmimi bodmi a zhodným skóre 7:6.

Na postupovom 2. mieste za vedúcim Lipskom sa však zásluhou lepšej bilancie zo vzájomných duelov nachádza Zenit, keďže v úvodnom kole remizoval v Lyone 1:1. Slovák Róbert Mak v službách Zenitu v stredu nevybehol na trávnik, duel sledoval z lavičky náhradníkov.

V tej istej skupine už má splnenú misiu spomenuté Lipsko, ktorému na postup stačil akýkoľvek bodový zisk proti portugalskej Benfice Lisabon. Východonemecký tím vydrel remízu 2:2 až v samom závere, keď dvakrát skóroval švédsky záložník Emil Forsberg.

FC Liverpool len remizoval

Žiadneho postupujúceho stále nepozná H-skupina. V konfrontácii medzi španielskym FC Valencia a anglickým FC Chelsea by víťazstvo pre oboch znamenalo postup ďalej, na štadióne Mestalla sa napokon zrodila remíza 2:2. Na 1. miesto tak triumfom 2:0 v Lille poskočil minulosezónny semifinalista – holandský Ajax Amsterdam.

Obhajca prvenstva, anglický FC Liverpool, doma na Anfielde iba remizoval s talianskym SSC Neapol 1:1 a stále nemá postup „vo vrecku„.

V kombinácii s výhrou Salzburgu v Genku (4:1) to znamená, že ak by „The Reds“ v poslednom stretnutí „éčka“ prehrali v Rakúsku a Neapol by získal aspoň bod s Genkom, Liverpool by putoval do Európskej ligy.