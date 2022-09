Barcelona na poslednú chvíľu získala bývalého obrancu FC Chelsea Marcosa Alonsa, Marcelo mieri do Pirea

Španielsky futbalový klub FC Barcelona deň po skončení tohtoročného letného prestupového obdobia priviedol do mužstva obrancu Marcosa Alonsa, ktorý predtým ukončil spoluprácu s anglickým FC Chelsea Londýn.

Katalánsky veľkoklub podpísal s 31-ročným Španielom zmluvu s platnosťou do 30. júna 2023 a stanovil jeho výstupnú klauzulu na 50 miliónov eur.

Na Camp Nou chodieval s otcom

„Počas kariéry som viackrát hovoril so zástupcami FC Barcelona a teraz som konečne tu. Som veľmi šťastný a teším sa na začiatok. Barcelona je jediný tím, na ktorý som stále myslel. Toto je nová etapa mojej kariéry a ja sa už nemôžem dočkať. Chcem svoje skúsenosti odovzdať tomuto tímu. Teším sa aj na reprezentačných spoluhráčov,“ uviedol na klubovom webe Alonso, ktorého otec hrával za „blaugranas“ v rokoch 1982 až 1987.

„Je to naozaj výnimočné hrať v klube, v ktorom tak úspešne pôsobil môj otec. Je to jeden z dôvodov, prečo som sem prišiel. Pamätám sa na to, ako ma vodil na zápasy na Camp Nou. Je úžasné, že som tu teraz znova,“ dodal Alonso.

V organizácii „The Blues“ strávil šesť sezón a tešil sa zo zisku šiestich trofejí za triumfy v Lige majstrov, Európskej lige, Premier League, FA Cupe, Európskom superpohári a na majstrovstvách sveta klubov. V Anglicku hrával aj za Sunderland a Bolton, pôsobil tiež v Reale Madrid a talianskej Fiorentine.

Marcelo posilní Olympiakos

Ďalší bývalý hráč „bieleho baletu“, Brazílčan Marcelo, podpísal zmluvu na jeden rok s možnosťou predĺženia o rok s gréckym majstrom Olympiakos Pireus.

Tridsaťštyriročný ofenzívne ladený obranca získal počas svojho 16-ročného pôsobenia v Reale 25 trofejí, najviac v klubovej histórii.

Na konte má šesť titulov v La Lige, päť v Lige majstrov aj Španielskom superpohári, štyri na MS klubov, tri v Európskom superpohári a dva v Španielskom pohári.

V drese brazílskej reprezentácie odohral 58 zápasov a zahral si na svetových šampionátoch v rokoch 2014 a 2018.