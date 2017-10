Bardejovské kúpele plánujú viacero investícií na modernizáciu areálu

BARDEJOVSKÉ KÚPELE 1. októbra (WebNoviny.sk) – S cieľom zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť Bardejovských kúpeľov počíta ich vedenie v nasledujúcom období s ďalšou modernizáciou areálu. Rozvojové zámery rátajú s postupným obnovením hotela Dukla a jeho prístavbou, výstavbou deväťjamkového golfového ihriska, vonkajšieho wellness hotela Ozón, novými parkovacími plochami i promenádou.

Prístavba a tunel

Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a. s., Jaroslav Komora, za posledných desať rokov investovala spoločnosť do svojho rozvoja, vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia, zhruba 15 miliónov eur. Po rekonštrukcii hotela Alžbeta a obnove kongresového hotela Alexander tu plánujú zrekonštruovať aj ďalší historický hotel, naposledy nesúci meno Dukla. Túto národnú kultúrnu pamiatku, ktorá pôvodne niesla názov hotel Sczéchenyi, neskôr Slávia, postavili v roku 1895.

Momentálne je však hotel nefunkčný a chátra. Rekonštrukciu plánujú v súlade s pripomienkami pamiatkarov, pričom z pôvodnej stavby zostane len skelet a pribudne úplne nová, moderná prístavba. Budovu plánujú rozšíriť o prístavbu a tunelom prepojiť s centrálnou časťou kúpeľov. Momentálne je pripravená architektonická štúdia.

Odhadujú milióny eur

„Predpokladané náklady ani čas výstavby sa nedajú vyčísliť, pretože nie je známy technický stav budovy a ani rozsah prístavby. Hrubý odhad je v súčasnosti 10 až 12 miliónov eur. Bez prístavby nie je rekonštrukcia reálna, nebola by návratná. Iba v spojení s úplne novou prístavbou pre približne 150 osôb, kde sa plánujú aj podzemné garáže, balneologické a reštauračné služby a recepcia pre obe časti, je táto investícia rentabilná. Financovanie sa bude odvíjať od biznis plánu, ktorý vypracujeme čoskoro. Začiatok rekonštrukcie však nemožno očakávať skôr ako o dva roky,“ prezradil Komora.

Okrem toho je pripravená aj architektonická štúdia golfového ihriska s deviatimi jamkami, ktoré plánujú postaviť neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov na ploche 24 hektárov. Výška investície s celým zázemím je zhruba 1,2 milióna eur. „V súčasnosti pokračuje výkup pozemkov a sceľovanie rozdrobenej pôdy od vlastníkov. Ihrisko postavíme pravdepodobne po častiach, tak ako bude pokračovať výkup pozemkov,“ informoval Komora. Napreduje aj projekčná príprava promenády k hotelu Alžbeta a výstavba vonkajšieho wellness hotela Ozón.

Výkup pozemkov

„Odhadované náklady sú približne 2 milióny eur,“ dodal Komora s tým, že z jednej z budov so štatútom národnej kultúrnej pamiatky chcú vytvoriť tzv. „šarišskú karčmu“. Kúpele chcú rokovať aj s mestom Bardejov o spoločnej investícii do výstavby parkovacieho domu na terajšom parkovisku pri vstupe do kúpeľov. Začiatkom leta tu pribudli dve parkoviská s kapacitou sto miest.

Bardejovské kúpele sa rozprestierajú na ploche 31 hektárov a vo vlastníctve akciovej spoločnosti je 33 objektov. V hlavnej sezóne majú lôžkovú kapacitu 1196 lôžok v 613 izbách. Kúpele sú druhým najväčším zamestnávateľom v okrese Bardejov. V roku 2016 dosiahli Bardejovské kúpele rekordné čísla v návštevnosti, keď sa v nich liečilo a rekreovalo takmer 25-tisíc klientov. Medziročne sa o deväť percent zvýšil aj počet prenocovaní a dosiahol číslo 251 884. Celý rast ide na vrub domácej klientely.