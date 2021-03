Bardi slovenskej politiky komentujú koaličnú krízu: Nekompetentná zostava, Sulík nemá čo robiť vo vláde (anketa)

Koaličná kríza v podaní štyroch koaličných strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí zamestnáva verejnosť už štvrtý týždeň a zrejme ešte nejaký čas potrvá. Kríza zasiahla nielen vládu, ale aj fungovanie parlamentu a politici si dávajú pri jej riešení načas.

Portál Webnoviny.sk oslovil s otázkami, ako vidia krízu politici, ktorí boli vo vrcholových funkciách v 90-ty rokoch. Niektorí z nich boli súčasťou koalícií, ktoré boli pri moci aj v období nového milénia.

Expolitikov sme sa pýtali:

1. Čo vás na súčasnej koaličnej kríze najviac zarazilo?

2. Ako sa môže podpísať na fungovaní vlády to, že by v nej zostali Igor Matovič (OĽaNO) aj Richard Sulík (SaS)?

3. Ktorý scenár ďalšieho vývoja sa vám javí ako pravdepodobný – pokračovanie štvorkoalície, menšinová vláda alebo predčasné voľby možno ešte tento rok v jeseni?

Jozef Moravčík, bývalý predseda vlády

1. Zarazilo ma správanie politikov, pretože nie je dôstojné. Skôr mi pripomína svorky hašterivých psov. Najviac štekajú vodcovia svoriek, čiže žiada solídna politika. Myslím si, že to odzrkadľuje dlhodobé problémy našej politickej scény, najmä jej konzervatívnej a liberálnej časti. Tá sociálnodemokratická, sa zdá, že je konsolidovaná a vzniká tam istá perspektíva.

Na opačnej strane nám chýbajú politické strany v pravom slova zmysle. To, čo tam je, je prevažne založené na klubovom systéme. Tie strany sa uzatvárajú do seba, takže nevedia generovať nových politikov. Myslím si, že je chybný aj volebný systém. Umožňuje, aby sa do čela dostali populisti – klamári. Myslím si tiež, že prezidentovi chýbajú určité právomoci. Mal by mať väčšie právomoci a v takýchto situáciách urobiť poriadok.

Pri tvorbe ústavy sme boli dosť vedení nemeckým vzorom. Tam je klasický systém so silnými parlamentom, ale funguje tam aj systém politických strán, hoci je korigovaný. Ale vždy sa prejaví základná trojica strán, konzervatívna, socialistická a liberálna a vždy sa to dokáže dať dohromady tak, že netrpí štát. Myslím, že by sme mohli mať na Slovensku skôr niektoré prvky francúzskeho systému.

2. Myslím si, že taká dohoda, aby vo vláde boli naďalej Matovič a Sulík sa asi nedosiahne. Nebolo by to riešenie. Ak Matovič uvažuje o funkcii podpredsedu vlády, nezmenila by sa podstata, pretože by de facto vládol. Bol by ďalej predsedom a tie konflikty by zrejme pretrvávali. Riešenie je zložité nájsť aj preto, že strany, ako som spomínal, nevygenerovali dostatok osobností. Budeme sa stále točiť dookola.

3. Predčasné voľby v situácii, keď nie sú strany konsolidované, by pravdepodobne neboli riešením, ale možno by predsa len boli určitým východiskom, pretože súčasná vládna zostava sa ukazuje ako absolútne nekompetentná. Prezident podľa ústavy nemá právomoci aktívne zasiahnuť. Musí sa prizerať na ten nechutný politický zápas.

Vzniká veľmi nepríjemná situácia, keďže ani v budúcich voľbách sa nečrtajú zoskupenia, ktoré by dávali zmysel. Možno by však voľby mohli posunúť situáciu dopredu a prišli by noví hráči. Držím palce Progresívnemu Slovensku. Ukazuje sa, že z tejto politickej sily by mohla vzniknúť normálna politická strana, pretože sa buduje na zásadách klasických politických strán. No ale ťažko byť v danej situácii prorokom.

Bývalý premiér Jozef Moravčík Foto: FC Jozefa Moravčíka

Brigita Schmögnerová, bývalá vicepremiérka a ministerka financií

1. Pravdupovediac, nič ma nezarazilo. Dalo sa to čakať od začiatku. Vedeli sme odhadnúť Matoviča a Sulíka možno ešte lepšie. Do vlády išli ľudia, ktorí boli nepripravení na vládnutie a ktorí sú nezodpovední. Nemajú žiadnu kvalifikáciu na vládnutie. Možno nie sú ani psychicky pripravení. Niekedy si myslím, že podmienkou vstupu do vysokej politiky by mali byť psychologické testy, riadne ukončené vysokoškolské vzdelanie a podobne. Sputnik V bol iba vyvrcholením toho, čo sme mohli očakávať takmer od začiatku.

2. Nová vláda, kde by boli opäť Matovič a Sulík, by musela prejsť cez riadnu procedúru – najskôr demisiu súčasnej vlády, potom vymenovanie nového premiéra, celej vlády, schválenie nového programového vyhlásenia vlády. Nemyslím si, že by takáto rekonštruovaná vláda mohla vládnuť ďalej vzhľadom na to prvé, čo som povedala.

3. Pravdepodobne sa budú snažiť udržať vládu. Možno v trojkoalícii. Minimálne jedna z tých strán by pri predčasných voľbách stratila podiel na moci, takže tam záujem o voľby nemôže byť. Skôr by som tipovala pokus o zachovanie trojkoalície. A možno by Sulík bol ochotný podporovať trojkoalíciu ad hoc.