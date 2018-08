Bars & Melody, Johny Orlando

BRATISLAVA 22. augusta 2018 (WBN/PR) – Už v piatok sa v Bratislave v MMC klube zastaví tínedžerské raperské duo Bars & Melody z Veľkej Británie, tiež známe ako BAM.

Bars & Melody, tvoria raper Leondre DeVries (Bars) a spevák Charlie Lenehan (Melody). V roku 2014 sa zúčastnili ôsmej série Británia má talent, kde skončili na nádhernom 3. mieste. Po tomto úspechu Bars a Melody podpísali zmluvu so Syco Music. Debutový singel Hopeful vyšiel 25. júla 2014. O päť dní neskôr zverejnili ďalší singel Shining Star, akustickú verziu prvého singlu Hopeful. Ďalším do koncertnej partie je Johnny Orlando. Začínal postovať cover verzie vo vlastnom spracovaní skladieb Austina Maloneho, alebo Justina Biebera na svojom youtubovom kanále. V roku 2016 sa predstavil s vlastnými skladbami. \“Let Go,\“ získal bleskurýchle viac ako 10 million videní. V tomto roku prešiel úspešne castingom do teenegerského webového seriálu Total Eclipse.