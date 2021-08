Barteková prežíva sklamanie, nezvolili ju do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru

aktualizované 4. augusta 13:02

Slovenská strelkyňa Danka Barteková neuspela vo voľbách do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), v ktorej pôsobila od svojho zvolenia v Londýne 2012. Spomedzi tridsiatky kandidátov skončila v hlasovaní na siedmej priečke.

„Už v Londýne 2012, kde som voľby vyhrala, sa udial malý zázrak, to vravím na rovinu. Bola som z malej krajiny a nejakou dobrou konšteláciou hviezd to vyšlo tak, že z 21 adeptov som získala najviac hlasov. Tentoraz boli moje šance menšie, ale stavila som na svoju prácu v prospech športovcov v posledných ôsmich rokoch. Siedme miesto nie je tragédia, ale prežívam sklamanie. Výsledok však prijímam s pokorou, asi takto to malo byť,“ povedala Danka Barteková podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Uspel hviezdny basketbalista

Vo voľbách počas olympijských hier v Tokiu uspeli španielsky basketbalista Pau Gasol, poľská reprezentantka v horskej cyklistike Maja Martyna Wloszczowská, talianska plavkyňa Federica Pellegriniová a japonský šermiar Juki Ota.

Okrem Bartekovej sa o post v komisii športovcov neúspešne uchádzali čerstvý olympijský šampión výškar Mutaz Baršim z Kataru či austrálska plavkyňa Cate Campbellová.

Pôsobiť budú až do OH 2028

P. Gasol, Wloszczowská, Pellegriniová aj Ota budú zastupovať záujmy športovcov v MOV počas nasledujúcich siedmich rokov, teda až do OH 2028 v americkom Los Angeles.

Hviezdny španielsky basketbalista, ktorý je dvojnásobný víťaz zámorskej NBA, dostal 1888 spomedzi viac ako 6800 všetkých hlasov od športovcov. Súčasťou komisie sú aktuálne Ruska Jelena Isinbajevová (atletika), Maďar Dániel Gyurta (plávanie), Číňanka Chung Čang (rýchlokorčuľovanie), ale aj ďalších jedenásť športovcov.

Šanca ešte je

Ako upozorňuje web SOŠV, šanca na zotrvanie Bartekovej v komisii športovcov MOV ešte je. Prezident MOV Thomas Bach má právo vybrať do komisie jedného športovca.

„Teoretická šanca existuje, ale je len veľmi teoretická. Komisia športovcov má byť vyvážená regionálne, rodovo, aj čo sa týka zimných a letných športov, či individuálnych a kolektívnych. Keď sa pozriem na jej aktuálne zloženie, žien z Európy je v nej dosť. Poviem na rovinu, veľmi s tým nerátam. Ak by sa to stalo, budem milo prekvapená,“ objasnila Barteková.

Pridala aj hodnotenie svoje práce v komisii: „Je za mnou osem fantastických rokov v MOV. Nesmierne veľa som sa naučila, bola som pri náročných rozhodnutiach, bola som prvá pri viacerých dôležitých verdiktoch. Bola na mne veľká zodpovednosť, pretože som rozhodovala v mene všetkých športovcov. Sedela som napríklad v exekutíve Svetovej antidopingovej agentúry WADA a aj v jej zakladateľskej rade, konzultovala som so športovcami veci ohľadne pravidla 50, bola som v pracovnej skupine, ktorá sa zaoberala ruským dopingom. Boli to nesmierne náročné kauzy. Pôsobenie v MOV ma veľmi posunulo pracovne aj ľudsky.“