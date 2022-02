Barteková sa opäť stala členkou MOV, na prácu sa teší a čaká ju zaujímavé obdobie

Slovenská strelkyňa a viceprezidentka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Danka Barteková sa v sobotu opäť zaradila medzi členov Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ako referuje web olympic.sk, na návrh exekutívy ju členovia MOV medzi seba prijali počas sobotňajšieho 139. zasadnutia v Pekingu.

Barteková sa medzi členov MOV vracia po šesťmesačnej prestávke. V posledný deň vlaňajších OH v japonskom Tokiu sa jej 8-ročné členstvo skončilo v dôsledku toho, že sa vo voľbách do komisie športovcov MOV nedostala do zvolenej štvorice. Teraz sa za jej prijatie vyslovilo dovedna 75 zo 78 členov, ktorých hlasy boli pri voľbe platné.

„Teším sa na prácu pre MOV. Čaká ma zaujímavé obdobie. O mojom presnom uplatnení a agende sa budeme rozprávať v najbližšom období aj s prezidentom MOV Thomasom Bachom. Rada by som sa venovala problematike olympijských hier mládeže, ktoré boli pre mňa štartovacou čiarou do sveta športovej diplomacie. V roku 2010 som bola jedna z ambasádoriek OH mládeže v Singapure. Chcela by som sa zaoberať aj otázkami medzinárodnej športovej diplomacie, keďže som sa jej venovala počas štúdia na vysokej škole. Ponúkla som sa, že by som pokračovala aj v zastupovaní športovcov vo Svetovej antidopingovej agentúre WADA. Je to dosť náročná téma,“ povedala Danka Barteková.