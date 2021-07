Barteková v Tokiu nekončí, bude kandidovať vo voľbách do komisie športovcov olympijského výboru

Pre slovenskú reprezentantku v športovej streľbe Danku Bartekovú sa kvalifikáciou skeetu, kde obsadila 13. miesto, ešte neskončilo jej pôsobenie v olympijskom Tokiu. Na medailu síce nedosiahla, ale sklamanie zo športovej časti olympiády si bude môcť aspoň čiastočne vynahradiť funkcionárskym úspechom.

Tridsaťšesťročná strelkyňa ašpiruje na znovuzvolenie do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Voliť budú ako tradične olympionici z celého sveta.

V komisii už bola

Pred deviatimi rokmi počas OH v Londýne Danka Barteková voľby do komisie športovcov MOV vyhrala a o rok neskôr ju zvolili aj do MOV.

Tam sa za osem rokov výborne etablovala a vďaka dôvere zo strany prezidenta MOV Thomasa Bacha, ktorý ju nominoval do viacerých komisií MOV, sa stala jednou z najvyťaženejších členiek najvplyvnejšej športovej organizácie na svete.

Je pochopiteľné, že v úspešnom pôsobení by rada pokračovala. Na to však musí uspieť v tokijských voľbách.

Sústredí sa na volebnú kampaň

„Mám po pretekoch, takže sa teraz môžem plne sústrediť na volebnú kampaň v Olympijskej dedine. Som zvedavá, ako to dopadne. V kampani nie je povolené takmer nič, budem sa len rozprávať so športovcami a snažiť sa nahnať si čo najviac hlasov. Pevne verím, že športovci budú reflektovať moju prácu v ich prospech v posledných deviatich rokoch. Ostáva mi len dúfať, že budú ochotní dať mi svoj hlas,“ povedala Danka Barteková po skončení olympijskej súťaže v skeete na webe SOŠV olympic.sk.

Zo štvorice, ktorá uspela vo voľbách do komisie športovcov MOV počas OH v Londýne, Danka Barteková kandiduje ako jediná. Do volieb vstupuje ako podpredsedníčka komisie. Do tejto funkcie ju zvolili počas ZOH 2018 v Pjongčangu.

Voliť môžu aj športovci

Priamo v Tokiu sa volí pri vstupe do jedálne Olympijskej dediny, ale volebné právo môžu využiť aj športovci, ktorí bývajú v ďalších dejiskách hier mimo japonského hlavného mesta.

Každý, kto toto právo využije, dostane šiltovku s logom Athlete 365, čo je platforma, ktorú komisia športovcov MOV využíva na komunikáciu so športovcami z celého sveta, ale aj na šírenie dôležitých informácií, poradenského servisu pre športovcov a osvety o rôznych možnostiach, ktoré sa im ponúkajú.

Výsledky v auguste

Voľby do komisie športovcov MOV sa začali už v deň oficiálneho otvorenia Olympijskej dediny v Tokiu (13. júla) a potrvajú do 3. augusta, teda rovné tri týždne.

Výsledky volieb vyhlásia 4. augusta. Ako kandidátka vo voľbách môže Danka Barteková dovtedy zostať v Olympijskej dedine, inak by ju musela do 48 hodín po skončení súťaže opustiť. To isté platí pre všetkých kandidátov, pokiaľ súťažia na hrách v Tokiu.

Tridsať kandidátov

Na zozname kandidátov do komisie športovcov MOV v tokijských voľbách je 20 mužov a 10 žien celkove z 19 letných športov, medzi nimi viaceré veľké mená ako švédska plavkyňa Therese Alshammarová, katarský výškar Mutaz Aissa Baršim, španielsky basketbalista Pau Gasol alebo talianska plavkyňa Federica Pellegriniová.

Z jednej krajiny môže byť len jeden kandidát, zvolení budú štyria športovci zo štyroch rôznych športov. Každý hlasujúci športovec môže z toho istého športu uviesť na svojom hlasovacom lístku meno len jedného kandidáta.

Menovať môže aj prezident

Komisia športovcov MOV môže mať maximálne 23 členov s funkčným obdobím 8 rokov, pričom 12 z nich je priamo volených olympionikmi (8 za letné a 4 za zimné športy) a maximálne 11 môžu byť menovaní prezidentom MOV.

Z radov voleného tucta si komisia športovcov sama volí svojho predsedu aj podpredsedu. V pléne MOV má komisia právo až na 15 zástupcov, takisto ako národné olympijské výbory a medzinárodné športové federácie.