Bartomeu ponúkol rezignáciu, ak Messi zostane v Barcelone, ale zaklincoval to nový tréner Koeman

Prezident FC Barcelona Josep Bartomeu ponúkol svoju rezignáciu výmenou za zotrvanie Lionela Messiho v katalánskom veľkoklube. Práve obsadenie najvyššieho postu v riadiacom aparáte Bartomeuom bol okrem slabších výsledkov a hry dôvodom Messiho rozhodnutia po 20 rokoch opustiť Camp Nou.

Podľa španielskych médií je za snahou Bartomeua skončiť vo funkcii prezidenta aj rastúca nespokojnosť desiatok fanúšikov, ktorí sa v stredu dobýjali do útrob štadióna a žiadali hlavu súčasného prezidenta.

Hlavný vinník situácie

Podľa TV3 Bartomeu je ochotný odstúpiť, ak Messi verejne povie, že práve súčasný prezident je hlavný vinník súčasnej situácie v klube bez zisku cennej trofeje v sezóne 2019/2020.

„Ak by sa tak stalo a Bartomeu by rezignoval, na čelo klubu by sa postavil dočasný prezident a zotrval tam až do budúcoročných volieb,“ napísal denník AS na svojom portáli.

Podľa zdrojov blízkych Messimu iniciatíva Bartomeua však nebude stačiť na to, aby zotrval v klube. Argentínčanove problémy v niekdajšom klube jeho srdca údajne siahajú oveľa hlbšie ako len k osobe súčasného prezidenta.

Tridsaťtriročný útočný klenot FCB je dlhší čas rozhodnutý odísť a povestnou kvapkou údajne bolo jeho stretnutie s novým trénerom Ronaldom Koemanom, ktorý mu mal dať jasne najavo, že v prípade jeho zotrvania by už nemohol rátať s niekdajšími privilégiami.

Sto miliónov eur

Messi je najviac spájaný s odchodom do Manchestru City, kde trénuje jeho dlhoročný mentor Pep Guardiola a v útoku hrá krajan a kamarát Sergio Agüero. Vedenie anglického vicemajstra už má pripravený aj obchodný scenár na získanie úradujúceho najlepšieho futbalistu na svete.

Zahŕňa ochotu vyplatiť šesťmiestnu sumu a vzdať sa tria talentovaných hráčov – Gabriela Jesusa, Bernarda Silvu a Erica Garcíu. Momentálne je však všetko len v rovine úvah španielskych médií.

„Toto je plán Manchestru City, s ktorým chce pristúpiť k rokovaniam s FC Barcelona ohľadom získania Messiho,“ napísal športový denník AS. Denník Sport dodal aj približnú sumu, s ktorou chce ManCity vyrukovať za Messiho: 100 miliónov eur.

Fenomenálny Argentínčan sa počas 20-ročného pôsobenia v FC Barcelona rekordne šesťkrát stal najlepším futbalistom na svete a z klubového pohľadu vyhral prakticky všetky domáce aj medzinárodné trofeje.

Najmä počas posledných 12 rokov bol telom aj dušou FCB. O jeho skvelom zakončení svedčí aj fakt, že sa stal sedemkrát najlepším strelcom La Ligy vrátane aktuálne skončenej pre FC Barcelona neúspešnej sezóny.