Bartyová si proti Kerberovej vybojovala prvé finále vo Wimbledone, je o čosi bližšie k splneniu si sna (video)

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa stala prvou finalistkou dvojhry žien na Wimbledone. Svetová jednotka v prvom semifinále zdolala Nemku Angelique Kerberovú za 1:29 h 6:3, 7:6 (3) a celkovo druhýkrát v kariére si zahrá vo finále niektorého z grandslamových turnajov.

Prvýkrát sa jej to podarilo v roku 2019, keď triumfovala na Roland Garros v Paríži. Dvadsaťpäťročná Austrálčanka dosiaľ v kariére vyhrala 11 turnajov vo dvojhre, jej finálová súperka vzíde z česko-bieloruského súboja Karolína Plíšková – Arina Sobolenková.

Sľúbný náskok neudržala

Zatiaľ čo o prvom sete rozhodlo jedno prelomené podanie Kerberovej, v druhom dejstve skúsenejšia Nemka viedla 3:0, 4:1 aj 5:2, ale tento sľubný náskok neudržala. Výrazne útočnejšia a rýchlejšia Bartyová ovládla koncovku setu.

Najprv vyrovnala na 6:6 a potom sa v tajbrejku odrazila za stavu 6:0 k šiestim mečbalom. Využila v poradí štvrtý, keď jej súperka pomohla bekhendom do siete. Bartyová vyhrala 88% bodov po svojom prvom podaní a v bilancii víťazných úderov súperku prevýšila 38-16. Na esá to bolo 8-0 pre víťazku.

Nová víťazka

Tridsaťtriročná Kerberová je šampiónka Wimbledonu z roku 2018 a vo finále bola aj v edícii 2016. Jej prehra v semifinále zároveň znamená, že v sobotu Londýn zažije úplne novú víťazku ženského singla na medzinárodných majstrovstvách Anglicka v tenise.

„Bol to skvelý zápas. Angie ma donútila hrať na maximum. Som hrdá na to, ako som to zvládla a že som opäť o čosi bližšie k splneniu veľkého sna. Snažím sa hrať čo najlepšie nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí mi pomáhajú. Pred takýmto skvelým publikom na krásnom kurte na tráve v Londýne sa vždy hrá veľmi dobre. Veľa som toho musela podstúpiť, kým som sa dostala do tohto bodu. Postup do finále Wimbledonu je pre mňa asi najlepšia tenisová skúsenosť,“ uviedla Ashleigh Bartyová v prvom televíznom interview po postupe do finále.