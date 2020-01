Baška skončil tretí v úvodnej etape Tour Down Under, v špurte zdolal aj svetové esá (video)

Slovenský cyklista Erik Baška (Bora-Hansgrohe) obsadil v úvodnej etape 22. ročníka pretekov Tour Down Under v Austrálii výborne tretie miesto.

V hromadnom špurte zdolal také esá svetovej cyklistiky, akými nepochybne sú Talian Elia Viviani, Austrálčan Caleb Ewan alebo Nemec André Greipel, ktorý je z hľadiska počtu etapových víťazstiev najúspešnejším mužom spomenutého podujatia.

Stúpania Breakneck Hill Road a Angaston

Víťazom etapy sa stal niekdajší Baškov tímový kolega Ír Sam Bennett, ktorý si pripísal prvé víťazstvo vo farbách tímu Deceuninck – Quick Step. V celkovom poradí po 1. etape je Baška tretí s odstupom šiestich sekúnd za Bennettom a tretie miesto mu patrí aj v bodovacej súťaži so ziskom 13 bodov.

Úvodná etapa pretekov odohrávajúcich sa v Južnej Austrálii merala 150 kilometrov a cyklisti absolvovali päť okruhov v okolí mesta Tanunda.

Na trati sa nachádzala dvojica stúpaní Breakneck Hill Road a Angaston, no tie svojimi parametrami nenarobili problémy ani elitným šprintérom. Podľa papierových predpokladov sa rozhodovalo v záverečnom špurte, kde už svoje 43. profesionálne víťazstvo v kariére ukoristil Sam Bennett.

V úvodných kolách bolo veterno

Na druhom mieste skončil Belgičan Jasper Philipsen z tímu UAE Emirates a poradie na stupňoch víťazov doplnil Slovák Erik Baška.

„Dnes to bola etapa pre šprintérov. V niekoľkých úvodných kolách bolo veterno a situácia sa pravidelne menila. Snažili sme sa jazdiť koncentrovane a urobiť si dobrú pozíciu v pelotóne. V poslednom kilometri to bolo vpredu dosť tesné a nebezpečné, človek musel dávať pozor, aby nebol zablokovaný. Náš tím v závere pracoval súdržne. Splnili sme náš plán a s výsledkom môžeme byť spokojní,“ uviedol Baška na webe svojho zamestnávateľa Bora-Hansgrohe.

S výkonom 26-ročného Slováka bol spokojný aj športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke. „Máme za sebou dobrý štart do sezóny. Náš tím pracoval počas celej etapy pre Erika a vo finiši sa ho podarilo dostať do dobrej pozície. V poli kvalitných šprintérov si napokon vybojoval tretie miesto a môžeme byť spokojní s týmto výsledkom. Samozrejme, víťazstvo by nás viac potešilo, ale boli tam dnes dvaja lepší šprintéri ako Erik,“ dodal Poitschke.