Slovenskí basketbalisti budú mať nového trénera, je skúsený a rešpektovaný

Novým trénerom slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie Slovenska sa stal Oleg Meleščenko, ktorý nahradil Chorváta Žana Tabaka. Tabak nedávno priviedol Slovákov k postupu z prvej fázy predkvalifikácie o postup na MS 2023, no po turnaji sa rozhodol abdikovať. Informácie priniesol oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Päťdesiattriročný ruský odborník Meleščenko od novembra 2020 pôsobí zároveň ako tréner Interu Bratislava v slovenskej SBL, v kádri má pritom viacerých reprezentantov – Michaela Fuseka, Richarda Körnera, Jaroslava Musila či Timoteja Malovca. Rodák z Kazachstanu v minulosti viedol aj Levice a dvakrát Inter.

Nový tréner má rešpekt hráčov

„Okrem toho, že Oleg Meleščenko je naozaj odborník, má rešpekt hráčov a pracoval aj na úrovni Euroligy, pozná aj realitu slovenského basketbalu. Očakávame, že bude pokračovať v kvalitnej práci aj pri reprezentácii, ktorá nadobudla určitý kredit za pôsobenia Žana Tabaka. Ja osobne navyše verím, že talentovaným hráčom pomôže posunúť sa prostredníctvom reprezentácie do kvalitnejších klubov,“ povedal na webe slovakbasket.sk generálny sekretár SBA Andrej Kuffa, podľa ktorého by mal Rus viesť Slovákov do leta 2023.

Manažér mužskej reprezentácie Michal Ondruš pokračoval: „Po úspešnom zakončení prvej fázy predkvalifikácie, keď sme museli začať riešiť obsadenie trénerskej pozície, sme sa veľmi intenzívne zaoberali touto otázkou v rámci komisie koordinátora pre mužský basketbal. Nechceli sme nič unáhliť a nájsť naozaj najlepšie možné riešenie. Mali sme na výber množstvo kandidátov nielen z domáceho ale aj zahraničného basketbalového trhu. Nakoniec sme sa rozhodli pre trénera, ktorý je dlhodobo spätý so slovenským basketbalom už od hráčskych čias. A to už je nejaký ten piatok. Tréner Meleščenko ponúka veľmi bohaté trénerské i osobnostné kvality a sme presvedčení, že má všetky predpoklady, aby úspešne nadviazal na prácu svojho predchodcu.“

Väčšinu trénerskej kariéry strávil v Rusku

Meleščenko ako hráč získal v roku 1990 so reprezentáciou Sovietskeho zväzu striebro na MS. S Dinamom Moskva si zahral v Eurolige a na Slovensku sa zviditeľnil už v deväťdesiatych rokoch ako hráč Prievidze. Väčšinu trénerskej kariéry strávil v Rusku, kde pracoval pri mládežníckych reprezentáciách, neskôr ako hlavný kouč i asistent vystriedal viacero pôsobísk, vo vlasti naposledy viedol Jekaterinburg. V roku 2013 mal ako asistent gréckeho kouča Fotiosa Katsikarisa priviesť ruskú reprezentáciu na európsky šampionát, avšak pre vnútrozväzové rozpory táto dvojica skončila predčasne.

Meleščenko má na Slovensku trvalý pobyt, za manželku má Slovenku. „Takéto ponuky neprichádzajú často. Považujem to za veľkú česť a výzvu. Budem sa snažiť spraviť všetko preto, aby sme urobili ďalší krôčik vpred. Máme dobrú generáciu, preto si myslím, že máme na to. Pre mňa to nebolo dlhé rozhodovanie, keďže to považujem – asi sa budem opakovať – za veľkú česť. Som rád, že som dostal takú možnosť, o to viac, že so Slovenskom som dlhé roky spojený,“ zhodnotil Meleščenko, ktorý Slovákov povedie v auguste 2021 v ďalšej časti bojov o MS 2023.