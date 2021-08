Basketbalisti USA vyradili na olympiáde v Tokiu úradujúcich majstrov sveta, Španieli premárnili 10-bodový náskok (video)

Úradujúci majstri sveta alebo aktuálni olympijskí šampióni? Takto bola postavená otázka pred utorňajším štvrťfinálovým šlágrom olympijského basketbalového turnaja mužov v Tokiu medzi Španielskom a Spojenými štátmi americkými.

Do bojov o medaily po výhre 95:81 napokon prenikol favorizovaný zámorský tím, ktorý stále môže pomýšľať na obhajobu triumfu z Ria de Janeiro 2016.

Zaujíma ich iba zlato

„Musíme to dotiahnuť do konca. Mali by sme tu byť, pretože nás zaujíma iba zlato,“ povedal po skončení semifinále najproduktívnejší Američan Kevin Durant, ktorý nastrieľal 29 bodov. Pre porovnanie druhý najlepší strelec USA Jayson Tatum zaznamenal 13 bodov.

V semifinále sa Američania stretnú s úspešnejším z dvojice Austrália – Argentína. Obom súperom čelili v príprave na OH, no kým Argentínčanov s prehľadom zdolali (108:80), Austrálčania im uštedrili trpkú lekciu (83:91).

Obrovská vzpruha

Utorňajšie štvrťfinále bolo do polovice stretnutia vyrovnané, pričom častejšie boli vo vedení Španieli. V priebehu druhej štvrtiny už vyhrávali dokonca o 10 bodov a v ofenzíve ich ťahal 30-ročný Ricky Rubio, hráč Minnesoty Timberwolves v NBA, ktorý celkovo nasúkal až 38 bodov.

Za nepriaznivého stavu 29:39 sa však hráči USA zobudili a nasledujúcich deväť minút sa hralo výlučne v ich réžii. Spomenutý úsek ovládli v pomere 36:10 a prevzali kontrolu nad stretnutím. „Bola to obrovská vzpruha. Nechceli sme ísť do dvojciferného manka. Vedeli sme, že proti tomuto tímu nechceme priveľmi zaostávať,“ dodal Durant.

Poslednýkrát s Gasolom?

Španielsko a USA sa od roku 2004 stretli vo vyraďovacej časti olympijského turnaja po piaty raz. Všetky duely patrili Američanom, keď Španielov prekonali v priemere o 9,2 bodu. V drese európskeho mužstva sa v utorok pravdepodobne naposledy predstavil hviezdny Marc Gasol. „Myslím si, že je na čase, aby si jazdu užili aj iní,“ naznačil odchod zo scény 36-ročný rodák z Barcelony.

V utorok už stihli postúpiť do semifinále mužského basketbalového turnaja aj Slovinci. Na hladký triumf nad Nemcami (94:70) tentoraz nepotrebovali ani fenomenálny výkon Luku Dončiča. Tradične najproduktívnejšieho hráča Slovinska tentoraz prevýšil Zoran Dragič, autor 27 bodov. Dončič prispel „len“ 20 bodmi, 8 doskokmi a 11 asistenciami.