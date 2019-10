Bastian Schweinsteiger zavesil kopačky na klinec a dal zbohom kariére ovenčenej titulmi

Neskutočných osem majstrovských titulov s Bayernom Mníchov, triumf v „Bavormi“ v Lige majstrov aj zlato z majstrovstiev sveta 2014 v Brazílii.

To je len krátky prehľad úspechov nemeckého futbalového stredopoliara Bastiana Schweinsteigera. ďalšie však už 35-ročný futbalista nepridá, rozhodol sa totiž ukončiť aktívnu športovú kariéru. Medzi profesionálmi pôsobil 18 rokov.

Na reprezentačnej úrovni si pripísal 121 štartov za národný tím Nemecka a v nich zaznamenal 24 gólov, ten posledný v júni 2016 proti Ukrajine na majstrovstvách Európy vo Francúzsku.

Okrem spomenutého titulu majstra sveta má zo svetových šampionátov aj dve bronzové medaily (2006 a 2010). Zabudnúť nemožno ani na striebro z ME 2008.

Kariéra Schweinsteigera je spojená najmä s Bayernom Mníchov, v ktorom hral v rokoch 2002 – 2015. Na dve sezóny potom odišiel do anglického Manchestru United, odtiaľ na ďalšie dva ročníky do zámorskej MLS do klubu Chicago Fire.

Jeho tím v tejto sezóne nepostúpil do play-off a Nemec sa rozhodol definitívne skončiť. „Lúčiť sa s kariérou aktívneho futbalistu znie trochu nostalgicky, ale už sa teším na nové vzrušujúce výzvu, ktoré ma čakajú,“ napísal Schweinsteiger na twitteri.

Od 12. júla 2016 je manželom niekdajšej srbskej tenistky Any Ivanovičovej, spolu majú dvoch synov