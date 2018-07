Video: Bav sa, je to neuveriteľné, povedal Ovečkin pri predávaní Stanleyho pohára Kempnému

WASHINGTON 9. júla (WebNoviny.sk) – Z ruského kapitána hokejistov tímu zámorskej NHL Washington Capitals Alexandra Ovečkina a Stanleyho pohára sa stala v ostatných dňoch nerozlučná dvojica. Bodaj by nie, 32-ročný kanonier o hokejový grál dlho a neúspešne bojoval. Keď ho konečne získal, patrične si to užíval.

Stanley Cup so sebou nosil všade, dokonca i do postele. Nadišiel však čas, keď sa s ním musel rozlúčiť a poslať ho ďalej. Pohár pre šampióna zámorskej NHL zamieril do Česka, kde ho prevezme obranca Washingtonu Michal Kempný.

„To je pre teba, Kemps. Bav sa, je to neuveriteľné. Uži si to, brácho,“ povedal Ovečkin vo videu, ktoré uverejnili zástupcovia Capitals na verifikovanom profile na twitteri. Následne rodák z Moskvy odložil trofej do tradičnej cestovnej truhly.

Napokon ju predsa len ešte raz vybral, pobozkal ju a povedal: „Uvidíme sa o rok. Dobre sa vyspi. Budeš nám chýbať.“

Kempný bude mať narozdiel od Ovečkina na oslavu iba jeden deň, v utorok ho predvedie v Hodoníne, v stredu ho už ukáže v Prahe Jakub Vrána.