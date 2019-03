Bayern je out z Ligy majstrov, už je len tieňom niekdajšieho giganta, píšu médiá o triumfe FC Liverpool

MNÍCHOV 14. marca (WebNoviny.sk) – Ohlasy médií na stredajší odvetný zápas osemfinále Ligy majstrov 2018/2019 vo futbale Bayern Mníchov – FC Liverpool (1:3), po ktorom sa nemecký zástupca rozlúčil s tohtosezónnou edíciu európskeho pohára číslo jeden.

Kicker (Nem.): „Bez plánu a bez odvahy, Bayern je out z Ligy majstrov. Prezident Uli Hoeness to zhrnul do jednej vety: ´Liverpool bol lepší a zaslúžene postúpil´.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): „FC Bayern je už len tieň niekdajšieho giganta. Kedysi sebavedomí Mníchovčania ukázali proti Liverpoolu najslabší výkon za dlhé obdobie. Balón s nápisom Bayern spľasol a zostal len horúci vzduch.“

Bild (Nem.): „V roku 2013 Bayern Mníchov vyhral Ligu majstrov a o rok neskôr sa Nemecko stalo majstrom sveta. V roku 2018 Nemecko prvýkrát zostalo pred bránami postupu do osemfinále na majstrovstvách sveta a o rok neskôr ani jeden nemecký zástupca neprešiel do štvrťfinále Ligy majstrov. Záver? Nemecký futbal je na medzinárodnej scéne momentálne iba druhotriedny tovar. V zápasoch vyraďovacej časti LM nemecké tímy prehrali s anglickými 0:3.“

The Telegraph (Angl.): „Výnimočný Liverpool v Mníchove. Hráči si zaslúžia pochvalu od svojho trénera, lebo dominovali nad Bayernom. Za dlhé roky zrejme najlepšia noc ´The Reds´ na európskych trávnikoch. Ak vyradíte taký tím ako Bayern na jeho trávniku a za takých okolností, zaslúžite si možno aj výročnú cenu.“

Metro (Angl.): „Sadio Mané dvoma gólmi v Mníchove povýšil FC Liverpool na štvrťfinalistu. Mané utvoril nový rekord FC Liverpool v počte gólov strelených na ihrisku súpera v Lige majstrov. Jeho sedem presných zásahov mimo Anfieldu je viac ako v prípade doterajších rekordérov Stevena Gerrarda a Roberta Firmina.“

Daily Mail (Angl.): „Dva góly Maného, hlavička Van Dijka a Liverpool doplnil počet anglických štvrťfinalistov v Lige majstrov na štyroch. Nemeckí zástupcovia tento rok nedopadli dobre v porovnávaní sa s anglickými vo vyraďovacej fáze. Hráči Schalke schytali desať kúskov vo dvoch zápasoch proti Manchestru City, Borussia Dortmund prehrala s Totrenhamom doma aj vonku a skazu Nemcov dovŕšil Bayern proti FC Liverpool. Sedemdesiattisíc divákov v Allianz Arene čakalo čosi iné, ale FC Liverpool má aj tento rok v Lige majstrov smelé plány.“

Marca (Šp.): „FC Liverpool je druhýkrát za sebou vo štvrťfinále Ligy majstrov, a tak je to spravodlivé. Remíza v prvom zápase dala nemeckému tímu nádej na postup, ale v odvete ju Bavori premrhali tým, na čo najviac trpia – konzervatívnym výkonom bez myšlienky a gólu. Za 180 minút nedokázali hráči Bayernu streliť gól Liverpoolu, ak nerátame Matipovho ´vlastenca´.“

Sport (ČR): „Liverpool zničil Bayern a Anglicko oslavuje. Po desiatich rokoch má štyri tímy vo štvrťfinále Ligy majstrov.“