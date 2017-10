Bayern Mníchov čoskoro zverejní meno nového trénera, medzi kandidátmi je aj Jupp Heynckes

MNÍCHOV 5. októbra (WebNoviny.sk) – Futbalový klub FC Bayern Mníchov angažuje podľa informácií denníka Bild za nového trénera Juppa Heynckesa. Úradujúci nemecký majster túto správu zatiaľ nepotvrdil.

Po „treble“ ukončil kariéru

Ak sa 72-ročný Heynckes stane koučom bavorského klubu, bude to už štvrtýkrát. Doteraz viedol mníchovských futbalistov od roku 1987 do októbra 1991, druhýkrát od apríla do júna 2009 a do tretice v rokoch 2001 – 2013. V roku 2013 dosiahol s Bayernom „treble“ – vyhral majstrovský titul, Nemecký pohár a Ligu majstrov – a skončil svoju trénerskú kariéru.

Podľa informácií magazínu Kicker vzhľadom na zdĺhavosť rokovaní s Thomasom Tuchelom, bývalým trénerom Borussie Dortmund, klub upustil od jeho angažovania.

Hoeness stretol Guardiolu

Prezident Bayernu Uli Hoeness pre mníchovské noviny Abendzeitung potvrdil, že klub sa už rozhodol v otázke nástupcu Carla Ancelottiho. Hoeness sa vyjadril, že na Oktoberfeste stretol bývalého trénera Bayernu Pepa Guardiolu a informoval ho o rozhodnutí klubu: „Išlo čisto o priateľské stretnutie. Povedal som mu, že o niekoľko dní budeme prezentovať nového trénera. Odsúhlasil nám to.“