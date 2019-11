Bayern Mníchov hľadá trénera, Ten Hag z Ajaxu to ale zatiaľ nebude

Po debakli 1:5 na ihrisku Eintrachtu Frankfurt a následnom konci Nika Kovača je nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov v štádiu hľadania trénera. Potenciálny kandidát Erik ten Hag by mohol byť riešením do budúcnosti, ale nie momentálne, keďže je koučom Ajaxu Amsterdam a chce ním zostať do roku 2020.

Pozitívne spomienky na Bayern

Štyridsaťdeväťročný Holanďan má pozitívne spomienky na pôsobenie v Bayerne, kde v roku 2013 – 2015 viedol rezervný tím. V Ajaxe pracuje od decembra 2017 a amsterdamské mužstvo dostal na najvyššiu úroveň: získal s ním majstrovský titul, triumf v pohári a postúpil do semifinále Ligy majstrov 2018/2019.

Okamžitý návrat do bavorského klubu však Ten Hag v pondelok vehementne odmietol. „Bayern je fantastický klub, ktorý má miesto v mojom srdci. Čas strávený v ňom som si vychutnal, ale teraz som v Ajaxe, žijem tu a sústredím na pôsobenie v ňom,“ uviedol Ten Hag na tlačovej konferencii pred duelom LM proti FC Chelsea a zároveň odmietol komentovať, či ho klub z Mníchova priamo kontaktoval.

Dočasný tréner do konca sezóny

V Bayerne možno zvolia scenár s dočasným trénerom do konca sezóny (momentálne sú pri mužstve Hans-Dieter Flick s Hermannom Gerlandom, pozn.) a od nasledujúceho ročníka 2020/2021 začnú s novým kormidelníkom, ktorým môže byť už „voľný“ Ten Hag.

„Musíme si to v pokoji premyslieť, čo spravíme ďalej. S Nikom Kovačom sme dobre vychádzali a rozišli sme sa korektne bez prania špinavej bielizne. Telefonoval som s ním, mám pocit, že sa oslobodil spod obrovského tlaku. V stredu máme zápas Ligy majstrov proti Olympiakosu Pireus, v sobotu hráme proti Borussii Dortmund. Myslím si, že do nášho nasledujúceho duelu vonku – o tri týždne v Düsseldorfe – už budeme vedieť, čo s postom trénera,“ uviedol prezident FC Bayernu Uli Hoeness.