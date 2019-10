Bayern Mníchov „nasúkal“ Tottenhamu sedem gólov, hrdinom zápasu Ligy majstrov bol Gnabry

„Neľútostné tempo, nemilosrdné zakončenie. Druhý polčas v podaní Serga Gnabryho bol jeden z najpamätnejších výkonov v Lige majstrov.“

Takto zhodnotil oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) utorňajšiu reklamu na futbal v podaní Tottenhamu Hotspur a Bayernu Mníchov, a zvlášť spomenutého krídelníka hostí.

Zdrvujúca prehral „kohútov“ 2:7

Počas magického večera na White Hart Lane utrpeli domáci „kohúti“ zdrvujúcu prehru (2:7), akú tento anglický klub v 137-ročnej histórii ešte nezažil. Postavou stretnutia bol 24-ročný krídelník Gnabry, ktorý gólmana „Spurs“ Huga Llorisa prekonal až štyrikrát.

Po góle na priebežných 4:1 v 55. min „vytiahol“ oslavu, ktorou akoby chcel povedať, že práve dosolil polievku. Ako správny šéfkuchár mal však v talóne pripravené aj tzv. prekvapenie, a to v podobe ďalších dvoch zásahov. Tie si ponechal do záverečnej desaťminútovky.

„Zvíťazili sme 7:2, ťažko to slovami opísať. Nikto z nás si také niečo nedokázal predstaviť. Dosiahli sme skvelý výsledok, streliť štyri góly je úžasný pocit. Keď som naposledy strelil toľko gólov v jednom dueli, bol som asi ešte dieťa,“ vyhlásil Gnabry pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sports, citoval ho aj web UEFA.

Gnabry napodobnil Gómeza

Dvadsaťštyriročný rodák zo Stuttgartu sa stal iba druhým Nemcom, ktorý sa v jednom zápase LM štyrikrát zapísal do streleckej listiny. Predtým to v roku 2012 dokázal Mario Gómez pri vysokom triumfe Bayernu nad švajčiarskym FC Bazilej (7:0).

„Za stavu 3:1 alebo 4:2 sme si mohli povedať, že nám to stačí, ale nezastavili sme sa. Chceli sme viac. Myslím si, že to bol jasný signál pre ostatné mužstvá. Nestáva sa často, že nejaký tím strelí sedem gólov. Musíme sa však držať nohami pevne na zemi. Ak to dokážeme, podobné výsledky prídu častejšie,“ dodal Gnabry pre web UEFA.com.

Podľa trénera Tottenhamu Mauricia Pochettina bolo mníchovské mužstvo mimoriadne efektívne. „Skórovali prakticky z každého dotyku s loptou. Táto prehra je ťažká, ale musíme to akceptovať a ísť ďalej. Treba nám zostať silní, súdržní a navzájom si pomáhať. To je najlepší liek, ako sa zotaviť, nie zvaľovať na niekoho vinu alebo pokúšať sa utiecť,“ poznamenal 47-ročný Argentínčan, ktorý na konci uplynulej sezóny priviedol „kohútov“ až do finále LM.

Kovač vyzdvihol najmä Neuera

Jeho náprotivok Niko Kovač vyzdvihol najmä brankára Manuela Neuera. Práve zákroky 33-ročného rodáka z Gelsenkirchenu vo fázach, keď zápas ešte nebol rozhodnutý, boli kľúčové z pohľadu víťazstva hostí.

„Po tridsiatich minútach to vôbec nevyzeralo, že sa to skončí 7:2. Mali sme vzadu problémy a Neuer nás niektorými špičkovými zákrokmi udržal v hre. Potom sme však boli oveľa lepší a góly sme strelili v pravý čas. Kľúčový bol tiež druhý zásah tesne pred prestávkou,“ skonštatoval Niko Kovač.

Bayern Mníchov je po dvoch zápasoch na čele B-skupiny LM so 6 bodmi a impozantným skóre 10:2. Tottenham je zatiaľ posledný s 1 bodom a skóre 4:9.