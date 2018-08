Bayern Mníchov vstupuje do novej sezóny Bundesligy s cieľom získať siedmy titul v rade

BERLÍN 23. augusta (WebNoviny.sk) – Poslednou z najvýznamnejších európskych futbalových líg, ktorá odštartuje nový ročník 2018/2019, je nemecká I. bundesliga. Tá sa začne piatkovým duelom obhajcu titulu a najúspešnejšieho klubu bundesligovej histórie Bayernu Mníchov s TSG 1899 Hoffenheimom. Bavori si v minulej sezóne pripísali už šiesty celkový primát za sebou, najvyššej nemeckej súťaži kraľujú od ročníka 2012/2013.

Historický rekord

Celkovo má Bayern v modernej bundesligovej ére (od roku 1963, pozn.) na svojom konte rekordných 27 titulov. S veľkým odstupom nasledujú dve Borussie – Mönchengladbach a Dortmund s piatimi prvenstvami.

Medzi kandidátov na popredné umiestnenie bude patriť aj vicemajstrovský tím Schalke 04 Gelsenkirchen, ktorý v uplynulej sezóne zaostal o priepastných 21 bodov. Vo vyrovnanejší súboj o titul budú rovnako dúfať aj Dortmund, Hoffenheim, Bayer Leverkusen či RB Lipsko. Spomenutý Dortmund je nateraz posledný, kto dokázal narušiť súčasnú hegemóniu Bayernu, keď v sezónach 2010/2011 a 2011/2012 získal pod vedením Jürgena Kloppa dve majstrovské trofeje.

Nováčikmi Düsseldorf a Norimberg

Nováčikmi medzi elitou sú Fortuna Düsseldorf a 1. FC Norimberg, ktorí nahradili Hamburger SV a 1. FC Kolín nad Rýnom. Práve klub z Hamburgu bol až do minulej sezóny jediným tímom, ktorý štartoval vo všetkých ročníkoch najvyššej nemeckej súťaže, po dlhých 55 rokoch sa však predstaví iba v druhej najvyššej súťaži.

Tohtosezónny nemecký šampión bude známy najneskôr v sobotu 18. mája 2019, keď je na programe záverečné kolo I. bundesligy 2018/2019. Aj v tejto sezóne účinkuje v súťaži 18 tímov, hrá sa 34-kolovým klasickým systémom dvakrát každý s každým.

Bayern v lete iba s jednou posilou

Majstra z Mníchova posilnil počas letnej prestávky iba nemecký reprezentačný záložník Leon Goretzka, ktorý prišiel zo Schalke po vypršaní kontraktu ako voľný hráč. Káder „Die Roten“ opustil čilský stredopoliar Arturo Vidal – jeho novým pôsobiskom je španielsky klub FC Barcelona. Z metropoly Bavorska definitívne zamieril do Juventusu Turín Brazílčan Douglas Costa, ktorý dovtedy pod Alpami iba hosťoval.

Schalke sa posilnilo o útočníka z konkurenčného Hoffenheimu – Marka Utha, 14-gólového strelca minulej sezóny. Už štvrtý návrat do Werderu Brémy počas leta absolvoval Peruánec Claudio Pizzaro, najlepší zahraničný strelec v histórii I. bundesligy. Medzi zaujímavé transfery patrí aj presun jedného z najlepších brankárov súťaže, fínskeho reprezentanta so slovenskými koreňmi Lukáša Hradeckého, z Eintrachtu Frankfurt do Leverkusenu.

Viacero nových trénerov

Pred sezónou došlo k rošádam na poste hlavného trénera v štyroch kluboch. Eintracht Frankfurt opustil po dvoch rokoch chorvátsky tréner Niko Kovač, ktorý sa stal hlavným kormidelníkom majstrovského Bayernu Mníchov. Na lavičke aktuálneho víťaza Nemeckého pohára ho nahradil Rakúšan Adi Hütter. Dortmund povedie v novom ročníku Švajčiar Lucien Favre. Nového kouča má aj Lipsko, ktoré po odchode Rakúšana Ralpha Hasenhüttla povedie doterajší športový riaditeľ „býkov“ Ralf Rangnick.

Na súpiskách účastníkov najvyššej nemeckej súťaže figurujú pred začiatkom sezóny štyria Slováci – útočník Adam Zreľák (Norimberg), stredopoliar Ondrej Duda, obranca Peter Pekarík (obaja Hertha Berlín) a stredopoliar László Bénes (Mönchengladbach).

Prvá národná trofej novej sezóny patrí Bayernu Mníchov. Bavori zvíťazili 12. augusta nad Eintrachtom Frankfurt na jeho vlastnom ihrisku vysoko 5:0, keď sa hetrikom zaskvel poľský kanonier Robert Lewandowski a po rekordný siedmy raz získali Nemecký superpohár.

Program zápasov 1. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže I. bundesligy 2018/2019 (časy sú v SELČ):

Piatok 24. augusta: Bayern Mníchov – TSG 1899 Hoffenheim (20.30)

Sobota 25. augusta: Werder Brémy – Hannover 96, Fortuna Düsseldorf – FC Augsburg, SC Freiburg – Eintracht Frankfurt, Hertha Berlín – 1. FC Norimberg, VfL Wolfsburg – Schalke 04 Gelsenkirchen (všetky 15.30), Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen (18.30)

Nedeľa 26. augusta: 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart (15.30), Borussia Dortmund – RB Lipsko (18.00) Konečné poradie I. bundesligy 2017/2018: 1. Bayern Mníchov (titul), 2. Schalke 04 Gelsenkirchen, 3. TSG 1899 Hoffenheim, 4. Borussia Dortmund, 5. Bayer Leverkusen, 6. RB Lipsko, 7. VfB Stuttgart, 8. Eintracht Frankfurt, 9. Borussia Mönchengladbach, 10. Hertha Berlín, 11. Werder Brémy, 12. FC Augsburg, 13. Hannover 96, 14. 1. FSV Mainz 05, 15. SC Freiburg, 16. VfL Wolfsburg (zachránil sa v baráži s Holsteinom Kiel), 17. Hamburger SV (zostup), 18. 1. FC Kolín nad Rýnom (zostup)

Nováčikovia I. bundesligy 2018/2019: Fortuna Düsseldorf, 1. FC Norimberg