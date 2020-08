Bayern skompletizoval „triple“, po triumfe v Lige majstrov získal 12 rekordných klubových zápisov

Začiatkom novembra to s Bayernom Mníchov po debakli na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 1:5 nevyzeralo dobre. Mužstvo s nabitým kádrom kleslo na štvrté miesto bundesligovej tabuľky a z postu hlavného trénera sa musel porúčať Niko Kovač a nahradil ho jeho dovtedajší asistent Hans-Dieter Flick.

Odvtedy prešlo ani nie 300 dní a Bayern je kráľom nielen nemeckého, ale aj európskeho futbalu. Po zisku majstrovského titulu v bundeslige aj víťazstva v nemeckom pohári skompletizoval „triple“ ziskom prvenstva v prestížnej Lige majstrov.

Jedenásť víťazných zápasov

Bayern v najdlhšej sezóne Ligy majstrov v histórii odohral 11 zápasov a všetky boli víťazné. Svoju majstrovskú misiu začal 18. septembra triumfom nad srbským šampiónom CZ Belehrad 3:0. Tottenhamu ešte v skupinovej fáze uštedril domáci debakel 7:2 a ešte väčšiu potupu zažil slávny FC Barcelona, ktorý vo štvrťfinále Bavori prevalcovali 8:2.

Za zmienku stojí aj semifinálový triumf rozdielom triedy nad Lyonom (3:0). Vo finále stačilo aj tesných 1:0 v konfrontácii s katarskými miliónmi dotovaným parížskym gigantom Saint-Germain, keď o konečnom pocite šťastia rozhodol bývalý hráč PSG Kingsley Coman.

„Je senzačné, čo toto mužstvo dosiahlo a je neuveriteľné, že sa to naozaj stalo v takom krátkom časovom slede. Bundesligový titul, triumf v DFB-Pokali a nakoniec aj Liga majstrov sú trofeje, na ktoré čakajú futbalisti celú kariéru. Táto nezlomná partia sa ich dočkala v priebehu niekoľkých mesiacov,“ nadchol sa tréner Hansi Flick a k finále podotkol dôležitý fakt: „Jazdili sme a súperovi sme to sťažovali až do samého konca. O našej tímovej defenzíve asi najlepšie vypovedá situácia z 92. min, keď Lewandowski šprintoval za loptou. To bolo neuveriteľné. Bolo to kompletné tímové predstavenie.“

Viaceré rekordné zápisy

Nemecké médiá zrátali, že šiestym víťazstvom v Lige majstrov Bayer Mníchov uskutočnil 12 rekordných klubových zápisov v tejto milionárskej futbalovej súťaže. Víťazný gól Kingsleyho Comana bol jubilejný päťstý v podaní Bavorov v LM, viac majú na konte iba španielski velikáni FC Barcelona (517) a Real Madrid (567).

Hansi Flick sa stal prvým trénerom, ktorý prvých osem svojich zápasov v LM premenil na víťazstvá. Bayern počas LM 2019/2020 fungoval ako neúnavný stroj na góly. V 11 zápasoch ich jeho hráči nastrieľali 43, čo je impozantný priemer 3,9 na zápas pripomínajúci časy ofenzívneho futbalu zo 70. rokov 20. storočia. Doterajší rekord LM bol 3,38 gólu na zápas v podaní PSG zo sezóny 2017/2018.

„Trochu mi je ľúto súpera, lebo aj Paríž odohral veľký zápas. Vyhrať však mohol len jeden a my sme si to súvislým tlakom zaslúžili. Neinkasovali sme a to bolo z hľadiska výsledku najpodstatnejšie. Bolo to veľké finále,“ uviedol strelec víťazného gólu Coman.

Dvadsaťštyriročný krídelník sa stal len druhým Francúzom, ktorý víťazne skóroval vo finále Ligy majstrov po Zinedinovi Zidanovi v roku 2002.

Brankár PSG ukázal svoju extratriedu

„Toto je najväčší deň mojej kariéry. Keď získate prestížny titul po boku svojich kamarátov na ihrisku, je to najviac, čo môžete od futbalu dostať,“ zamyslel sa ďalší dôležitý hráč Bayernu Joshua Kimmich.

Zahraničné médiá vyzdvihli nielen strelca víťazného gólu Comana, ale aj brankára Manuela Neuera, ktorý pri viacerých výpadoch PSG ukázal svoju extratriedu. Neuer je jeden z piatich hráčov súčasného Bayernu, ktorý sa sa z triumfu v LM tešili aj v roku 2013. Ďalšími štyrmi sú Thomas Muller, David Alaba, Javi Martínez a Jerome Boateng.

„Bayern potvrdil absolútnu nadvládu v Lige majstrov. Nikomu sa dosiaľ nepodarilo v jednej sezóne vyhrať všetky zápasy od prvého v skupine až po finále. A to všetko pod vedením chlapa, ktorý počas jesennej drobnej krízy vlastnej identity Bayernu ešte ani nebol hlavný tréner. Nakoniec však dosiahol víťazný triple rovnako ako jeho predchodca Jupp Heynckes. Finále malo svoje muchy a nebola to vždy plnohodnotná zábava. Napokon ho rozhodli vlasy Comana a rukavice Neuera. Tie znamenali rozhodujúci rozdiel,“ napísal taliansky denník Gazzetta dello Sport.