Bayernu prestávka bez futbalu neuškodila, hráči predviedli akciu ako z veľkej knihy futbalu (video)

Bayern Mníchov hrá v takej forme, ako keby žiadna dvojmesačná prestávka bez futbalu ani nebola. Na suverénny triumf 5:0 nad Fortunou Düsseldorf stačilo v sobotu Bavorom 52 minút, ďalšie góly už nepotrebovali. Po reštarte sezóny majú zo štyroch zápasov plný počet 12 bodov so skóre 13:2 a na čele bundesligovej tabuľky 10-bodový náskok pred Borussiou Dortmund.

K tomu treba prirátať aj pár prekonaných štatistických rekordov, ktoré však trénera Hansiho Flicka nezaujímajú. A to ani napriek tomu, že nikto pred ním nevyhral 22 z úvodných 25 súťažných zápasov s tímom FC Bayern.

Súperovi nedali žiadnu šancu

„Štatistiky a rekordy nie sú pre mňa. Zaujíma ma len náš spoločný cieľ – obhájiť majstrovský titul. Všetko ostatné je druhoradé. Mužstvo musím pochváliť za výkon proti Düsseldorfu. Súperovi sme nedali žiadnu šancu. Od úvodných sekúnd bolo vidieť, ako idú hráči za svojím cieľom. Motivácia im nechýba,“ pochválil Flick mužstvo na klubovom webe.

Z piatich sobotňajších gólov stojí na osobitnú pozornosť najmä ten tretí, ktorý v 43. min strelil Robert Lewandowski. Predchádzala mu akcia ako z veľkej knihy futbalu. Obranca David Alaba kolmicou vysunul Joshuu Kimmicha, ktorý v plnej rýchlosti po vniknutí so šestnástky pätou posunul loptu za seba na Thomasa Müllera, ktorý urobil to isté smerom k Lewandowskému. Pred poľským kanonierom už bola len prázdna bránka, preto nemal problém napnúť sieť. Bol to už jeho druhý gól v zápase.

„Sme všetci odhodlaní a hladní po víťazstvách. Máme pred sebou jedinú ambíciu – byť na konci súťaže v tabuľke úplne hore. Iba to sa pre nás ráta,“ uviedol David Alaba, cituje ho portál ORF. „Užívam si futbal. Vždy sa snažím vydať zo seba to najlepšie. Som rád, že sme tento zápas mentálne zvládli po ťažkom súboji s Dortmundom,“ pridal názor kanadský mladík Alphonso Davies, ktorý pečatil na 5:0.

Lewandowski útočí na rekord

Špeciálna kategória je v tejto sezóne najmä útočník Bayernu Lewandowski. Tridsaťjedenročný Poliak už má na konte 43 gólov vo všetkých súťažiach, k 29 v I. bundeslige pridal aj 11 v Lige majstrov a 3 v Nemeckom pohári. Počas desiatich rokov v najvyššej nemeckej súťaži (predtým 2010 – 2014 hrával v Dortmunde) zaokrúhlil svoju produktivitu na 230 gólov a 70 asistencií. A Fortuna Düsseldorf bol posledný zo súčasných 18 bundesligových tímov, proti ktorým nikdy predtým neskóroval. Takýmto kúskom sa môžu pochváliť už len dvaja ďalší hráči – Marco Reus z Borussie Dortmund a Kevin Volland z Bayeru Leverkusen. „Robert vie o tejto štatistike a v každom zápase chce streliť gól,“ priznal tréner Flick na webe sport1.de.

Lewandowski je štvornásobný najlepší strelec I. bundesligy z rokov 2014, 2016, 2018 a 2019. Jeho osobný rekord je 30 gólov zo sezóny 2015/2016. Na jeho prekonanie potrebuje už len dva zásahy v zostávajúcich piatich kolách súťaže. O čosi vzdialenejší je absolútny bundesligový rekord v počte gólov v jednom súťažnom ročníku. V sezóne 1971/1972 strelil legendárny Gerd Müller 40 gólov. „Myslím si, že je v silách Lewyho zaútočiť aj na bundesligový rekord Gerda Müllera,“ povzbudil poľského kanoniera tréner Flick.