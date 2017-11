Návrh strany Smer-SD na zvýšenie príplatkov považuje Beblavý za diskriminačný

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) – Návrh na zvýšenie príplatkov za prácu v noci a za prácu počas sviatkov a víkendov, predstavený stranou Smer-SD, považuje poslanec NR SR Miroslav Beblavý za diskriminačný.

Zmena sa podľa neho nebude týkať zamestnancov vo verejnej službe. Ide hlavne o opatrovateľky, zdravotné sestry, či mestských policajtov. “Budú diskriminovaní,“ upozornil na pondelkovom brífingu Beblavý.

Zamestnanci vo verejnej službe budú podľa Beblavého naďalej musieť pracovať cez víkend a počas sviatku alebo v noci, ale ich odmena za to bude výrazne nižšia ako odmena zamestnancov v súkromnom sektore.

“Nie je predsa mysliteľné, aby zdravotná sestra pracujúca v súkromnom zariadení mala zo zákona vyšší príplatok ako sestra pracujúca v štátnom zariadení. Budeme bojovať za to, aby sa zmena týkala všetkých zamestnancov, teda aby verejní zamestnanci diskriminovaní neboli,“ doplnil Beblavý.

Fico a vláda podľa Beblavého zarobia

Podľa expertky na dane, odvody a podnikateľské prostredie novovznikajúcej strany SPOLU – občianska demokracia Jaroslavy Lukačovičovej, ak sa zmena prijme, tak zamestnanci, ktorí pracujú v súkromnom sektore a ich odmeny sa riadia Zákonníkom práce, budú dostávať za prácu počas víkendu 100-percentný príplatok.

Zatiaľ čo ich kolegovia, ktorí pracujú v štátnej službe alebo vo verejnom záujme, budú dostávať za víkendovú prácu naďalej len 30 % svojho funkčného platu. Za nočnú prácu dostanú pracovníci v súkromnom sektore 50-percentný príplatok, zatiaľ čo štátni pracovníci 25 % svojich funkčných platov.

Pracovníci vo verejnej správe sú často podľa Beblavého platení pod úrovňou minimálnej mzdy v súkromnom sektore. “Robert Fico, ktorý už tri roky sľubuje, že to vyrieši, to nerieši. Naopak, týmto krokom to zásadne ďalej prehlbuje pre tých najchudobnejších,“ pokračoval Beblavý. Podľa Beblavého ide Fico zobrať zhruba miliardu eur zamestnávateľom a chce ich prinútiť, aby peniaze dali zamestnancom cez príplatky.

“Avšak asi polovica spomínanej sumy nepôjde týmto zamestnancom, ale pôjde späť do štátneho rozpočtu cez dane a odvody, ktoré sa s tými príplatkami spájajú. Čiže čistý efekt bude asi len polovičný. Robert Fico a vláda tak zarobia niekoľko sto miliónov eur,“ skonštatoval Beblavý.

Reakcia ministra Richtera

Poslanec Beblavý podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera nemá pravdu. „Štátna a verejná správa má pri práci v noci už teraz platných 25 percent hodinovej sadzby funkčného platu,“ upozornil.

V prípade súkromnej sféry sa má príplatok za nočnú prácu zvýšiť z 20 % na 50 % sumy minimálnej hodinovej mzdy, čo od mája budúceho roka predstavuje nárast z 0,50 eura na hodinu na 1,38 eura na hodinu. „Minimálna mzda a tam funkčný plat,“ upozornil na rozdielne zadefinované príplatky vo verejnej a súkromnej sfére.

Pri práci počas sviatku má podľa Richtera zamestnanec v štátnej a verejnej sfére nárok na náhradné voľno alebo 100 percent hodinovej sadzby funkčného platu. „To, čo navrhujeme dnes aj pre ostatných zamestnancov, do istej miery v štátnej a verejnej službe už je,“ povedal.

Výnimkou sú podľa ministra práce len príplatky za prácu cez víkend, ktorej úprava sa ešte prehodnotí. „Navrhujeme 100 percent minimálnej mzdy, štátna a verejná služba má 30 percent hodinovej sadzby funkčného platu, to znamená v tejto kategórii ideme zhodnotiť, čo to bude znamenať,“ dodal Richter.