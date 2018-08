Beblavý a Mihál chcú viac peňazí pre Slovákov, navrhujú odpolitizovať zvyšovanie minimálnej mzdy

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Miroslav Beblavý po roku opätovne predložili do parlamentu legislatívny návrh na zmenu mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy.

Podstata ich návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy a odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch v sume minimálnej mzdy. S rovnakým návrhom dvojica opozičných poslancov vlani v septembri v parlamente neuspela, keď sa ich návrh nedostal do druhého čítania.

Reálne zárobky nízkopríjmových pracujúcich

Schválením navrhovanej novely zákona o minimálnej mzde by sa podľa Beblavého s Mihálom výrazne zvýšili reálne zárobky nízkopríjmových pracujúcich, ale ťarchu tohto nárastu by okrem zamestnávateľov niesol na pleciach najmä štát. „Súčasná právna úprava umožňuje každoročné vytĺkanie politického kapitálu na tom, ako vláda zvyšuje minimálnu mzdu,“ uviedli v predkladacej správe k návrhu novely zákona.

Tvrdia, že prijatím ich návrhu by sa zo zvyšovania minimálnej mzdy stal transparentný proces, ktorý bude presne nastavený podľa toho, ako sa darí ekonomike. „Navrhovaný spôsob výpočtu minimálnej mzdy znamená pre zamestnávateľov predvídateľnosť rastu mzdových nákladov v budúcich rokoch, stabilitu pracovných miest pre nízkopríjmových zamestnancov a trvalý rast ich čistých príjmov,“ uviedli poslanci.

Zo súčasného spôsobu zvyšovania minimálnej mzdy podľa opozičných poslancov profituje predovšetkým štát, až potom zamestnanec. „Napríklad pri ohlásenom zvýšení minimálnej mzdy o 40 eur zo súčasných 480 eur na avizovaných 520 eur by platilo, že čistá minimálna mzda zamestnanca sa zvýši len o 27 eur, ale náklady zamestnávateľa stúpnu až o 54 eur,“ skonštatovali.

Zo sumy, o ktorú sa zvýšia mzdové náklady, sa polovica ujde vo forme vyššej čistej mzdy zamestnancovi. Druhú polovicu si podľa opozičných poslancov vezmú finančná správa, Sociálna a zdravotná poisťovňa.

Na zasadnutí tripartity sa nedohodli

Podľa navrhovanej novely zákona by bola v budúcom roku hrubá minimálna mzda 477 eur, čistá minimálna mzda 432 eur a zamestnávatelia by pri minimálnej mzde mali mzdové náklady 645 eur. Oproti tomuto roku by čistá minimálna mzda zamestnancov stúpla o 29 eur. Mzdové náklady zamestnávateľov by pri minimálnej mzde klesli o 4 eurá.

„Na porovnanie, prijatím deklarovaného vládneho návrhu by sa v roku 2019 hrubá minimálna mzda síce zvýšila na 520 eur, ale čistá minimálna mzda zamestnancov by bola len 430 eur, pričom mzdové náklady zamestnávateľov by stúpli až na 703 eur,“ upozorňujú Beblavý s Mihálom.

Sociálni partneri sa počas minulotýždňového rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na výške minimálnej mzdy na budúci rok nedohodli. Ministerstvo práce predložilo na rokovanie tripartity návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 480 eur na 520 eur, teda o 8,3 %.

Odborári trvali na svojom návrhu na zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 635 eur, Republiková únia zamestnávateľov navrhovala minimálnu mzdu zvýšiť na 502 eur a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR neodobrila návrh rezortu práce.