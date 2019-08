Beblavý nebude spokojný, keď Smer bude prvý, Hlina by si potešený z preferencií poskočil

Cieľom koalície PS a Spolu je poraziť Smer-SD. „Len to znamená istotu, že môže nastať zmena,“ povedal to v piatok na tlačovej besede líder strany Spolu Miroslav Beblavý v súvislosti so zverejneným prieskumom volebných preferencií, podľa ktorého by koalícia PS/Spolu skončila druhá so ziskom 14 percent po strane Smer (21,8 percenta).

„Nebudeme spokojní so žiadnym prieskumom, kde bude Smer prvý,“ povedal. Podľa Beblavého, ak bude Smer vo voľbách prvý a dostane poverenie na zostavenie vlády, urobia čokoľvek. Je presvedčený, že treba poraziť v prvom rade Smer.

Sedem mesiacov do volieb

Podľa neho za posledných päť mesiacov popularita koalície PS/Spolu výrazne stúpla, a preto ešte majú sedem mesiacov do volieb, čo je dostatočný čas na to, aby svoj cieľ dosiahli.

„Ale stúpli sme z osem na 14 až 15, myslíme si, že máme na to, aby sme Smer porazili. Počíta sa výsledok vo voľbách,“ uzavrel Beblavý.

Predseda KDH Alojz Hlina, ktorého hnutie v prieskume skončilo štvrté so 7,5 percentami, sa z výsledku teší. „Keby som mohol, tak si poskočím,“ povedal v piatok Hlina.

„Stále verím, že je tu kritická masa ľudí, ktorí predavačov strachu nepúšťajú do domu. Je to dobré, kritická masa je na rozume,“ uviedol s tým, že ľudia sa zväčša riadia rozumom a vnímajú kontext politiky. „V politike platí, že koľko energie dáš, toľko dostaneš. Verím, že budeme platnou súčasťou politickej scény,“ dodal Hlina.

Smer stále vedie

Najviac ľudí by stále volilo Smer-SD, konkrétne 21,8 percenta. Na druhom mieste skončila koalícia PS/Spolu so ziskom 14 percent pred stranou Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (12,1 percenta).

Mimoparlamentné KDH sa vyšvihlo na štvrté miesto, oslovilo by 7,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus v dňoch 1. augusta až 7. augusta na vzorke 1 020 respondentov vo veku nad 18 rokov, a ktorého výsledky agentúre SITA zaslal riaditeľ agentúry Martin Slosiarik.

Na ďalších miestach by skončili strany Sloboda a Solidarita (7 percent), Slovenská národná strana (7 percent), hnutie Sme rodina – Boris Kollár (6,3 percenta), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (6 percent) a pripravovaná strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí so ziskom 5 percent.

Bez maďarských strán

Do parlamentu by sa nedostala vládna strana Most-Híd (4,7 percenta) ani ďalšia strana reprezentujúca maďarskú menšinu SMK (3,4 percenta).

Z hľadiska rozloženia síl v parlamente by Smer-SD získal 38 poslaneckých mandátov, koalícia strán PS/Spolu 24 kresiel, ĽSNS 21 kresiel, KDH 13 kresiel, SaS a SNS po 12 kresiel, Sme rodina – Boris Kollár by získala 11 kresiel, hnutie OĽaNO 10 kresiel a strana Za ľudí 9 kresiel.

Až 76,8 percenta opýtaných by šlo voliť, 10,6 percenta respondentov by voliť nešlo a zvyšných 12,6 percent odpovedalo, že nevie či by sa na voľbách zúčastnili.