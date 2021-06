Bedeker modernej domácnosti

Prinášame vám tipy, ako si zariadiť domácnosť s prvotriednymi spotrebičmi a elektronikou.

Pravdepodobne ste v štádiu, že ste si kúpili váš prvý byt alebo dom, prípadne prerábate vašu domácnosť a rozhliadate sa po nových spotrebičoch a elektronike. Ak si neviete dať rady, aké produkty do domácnosti si vybrať, nechajte sa inšpirovať našimi nápadmi.

Chladnička

Pri výbere chladničky je potrebné si klásť viaceré otázky – akú veľkú chladničku potrebujete a koľko členov má vaša domácnosť? Využívate aj mrazničku? Jednodverová alebo dvojdverová chladnička? Kde bude chladnička umiestnená? Samsung má vo svojej ponuke široký výber chladničiek, ktoré splnia aj tie najnáročnejšie požiadavky. Od veľkej americkej chladničky po atypickú francúzsku chladničku so zásuvkami na potraviny či kombinovanú chladničku s mrazničkou v hornej alebo dolnej časti. Chladničky od Samsung spĺňajú vysoké energetické štandardy a sú vhodné aj na vstavanie do kuchynskej linky.

Televízor

Niektoré domácnosti vôbec nevyužívajú televízory, no ak tá vaša je opak, ste tu správne. Možno sa však pri výbere nového televízora strácate vo všetkých technológiách a funkciách. Televízor si vyberajte podľa viacerých kategórií, ako je jeho uhlopriečka, rozlíšenie a samozrejme, vašich finančných možností. Z portfólia Samsung QLED televízorov si viete vybrať množstvo druhov – televízory so 4K a 8K rozlíšením alebo aj televízory vhodné na hranie, ktoré majú nízku dobu odozvy a poskytujú optimalizovaný zvuk a obraz. Ak máte radi dizajnové skvosty, môžete stiahnuť aj po lifestylových Samsung QLED televízoroch, ktoré sa hodia do každého interiéru.

Foto: Samsung

Práčka a sušička

Automatická práčka patrí medzi základnú výbavu domácnosti. Na trhu sú dostupné rôzne druhy a je medzi nimi veľký rozdiel. Práčku si vyberajte podľa toho, kde bude umiestnená – či v kúpeľni alebo v kuchyni, aby ste si zvolili model s horným alebo predným plnením. Práčky s horným plnením sa hodia do domácností, v ktorých nie je veľa priestoru pretože sú úzke, ale ak preferujete spredu plnenú, máte na výber tzv. slim verzie. Opäť treba prihliadať aj na počet členov domácnosti, aby ste si zvolili vhodnú kapacitu, ktorá sa pohybuje od 4 kg po 12 kg. Ak ste zvykli používať aj sušičku, tak Samsung ponúka aj kombinované práčky so sušičkou, ale aj každý spotrebič samostatne.

Smart zariadenie do ruky

Doplňte vašu tech domácnosť o smartfón, napr. o jeden z modelov radu Samsung Galaxy S21, pomocou ktorého môžete zapnúť napríklad práčku na diaľku, pozrieť si stav prania, alebo si zrkadliť fotografie z dovolenky na obrazovke televízora. Prechádzajte spomienkami, sledujte kanály sociálnych médií a spojte sa s priateľmi. Navyše máte vždy po ruke špičkový fotoaparát s dostatkom výkonu.

Foto: Samsung

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií zo sveta technológií, vypočujte si aj podcasty On/Off by Samsung so Sajfom.

