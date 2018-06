Aktualizované: Béla Bugár bude kandidovať za prezidenta

aktualizované 9. júna, 16:20

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Predseda strany Most-Híd Béla Bugár bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Dnes o tom rozhodol v Bratislave stranícky snem.

„Sme presvedčení, že dozrel čas, aby o kreslo prezidenta mohol reálne zabojovať aj príslušník národnostnej menšiny. Béla Bugár reprezentuje hodnoty spolupráce, tolerancie a schopnosti kompromisov, ktoré sú dnes viac ako nedostatkovým tovarom,“ zdôvodnil výber podpredseda strany László Sólymos na tlačovej besede.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že Béla Bugár by bol výborným prezidentom. „Poznám ho už dlhú dobu a môžem potvrdiť, že je to človek kompromisu, a nie sporov a hádok,“ dodal Sólymos.

Chce zastupovať všetkých ľudí

Bugár povedal, že po dôkladných úvahách a rozhovoroch so svojimi blízkymi dospel k jednoznačnému rozhodnutiu, že sa zapojí do boja o prezidentské kreslo. Jeho hlavným cieľom je prispieť k zmierneniu napätia a polarizácie spoločnosti.

„Som presvedčený o tom, že ak je spoločnosť v takej miere polarizovaná ako dnes, je viac ako inokedy nutné, aby prezidentom bol človek, ktorý bude vedieť stáť nad spormi a bude rovnako naklonený jednej aj druhej strane politického spektra,“ uviedol Bugár. Podľa neho prezident môže vstupovať do politických sporov a upokojovať situáciu.

Do boja o prezidentské kreslo sa chce zapojiť realistickými cieľmi, ktoré bude možné a nutné splniť preto, aby sa postavenie Slovenska v demokratickom svete posilňovalo. „Ambície sú jasné, inak by som do toho nešiel,“ konštatoval.

V prípade úspešnej kandidatúry chce zastupovať všetkých ľudí našej krajiny. „Chcem byť prezidentom všetkých občanov Slovenska: Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rómov, úspešných a menej úspešných, mladých starých, mestských a dedinských. Lebo som presvedčený, že prezident taký má byť,“ uviedol počas tlačovej konferencii Bugár.

Podľa neho v strane nerozmýšľali nad tým, kto koho postaví ako kandidáta. „My sme rozmýšľali o tom, na čo Most-Híd má. Kandidáta, ktorý pôsobí na porozumení medzi Slovákmi a Maďarmi,“ povedal.

Kampaň mimo strany Most-Híd

Zároveň podľa neho musí prezident veľmi rázne presadzovať veci, ktoré mu vyplývajú z právomocí vo vzťahu k vláde, k parlamentu a k zahraničiu.

„Musí byť partner, pomocník – nie aktivista a oponent za každú cenu. Bez ohľadu na to, aká vláda v tejto krajine vznikne. Lebo tie vznikajú ako výsledok volieb z vôle ľudu a prezident túto vôľu musí rešpektovať,“ dodal Béla Bugár.

Volebnú kampaň sa chystá odštartovať na jeseň tohto roku. Kampaň nechce viesť ako predseda strany Most-Híd, ale ako Béla Bugár. Otvorený je aj podpore občianskych združení ako aj politických subjektov.

V koalícii sú rôzne názory, kto by mal byť prezidentom. „Vyzerá to tak, že každá koaličná strana bude mať vlastného prezidentského kandidáta,“ uviedol Bugár. Ak by Bugár v prezidentských voľbách uspel, má v zálohe za seba náhradu na post predsedu strany. „Myslíme na to,“ povedal.

Delegáti na X. sneme strany Most-Híd si na sobotňajšom zasadnutí zvolili vedenie strany na najbližšie štyri roky.

„Za predsedu bol zvolený Béla Bugár, pričom vo funkciách podpredsedov boli potvrdení Ivan Švejna, Ábel Ravasz a László Sólymos. Zároveň bol zvolený nový podpredseda Peter Antal, ktorý vo funkcii nahradil Luciu Žitňanskú,“ informoval po rokovaní snemu podpredseda László Sólymos. Snem volil aj predsedníctvo strany a republikovú radu, ktoré sú výkonnými orgánmi strany.