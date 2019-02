Béla Bugár: Hodnotiť treba na základe činov, nie sľubov

BRATISLAVA 4. februára 2019 (WBN/PR) – Prezidentského kandidáta Bélu Bugára sme sa pýtali, s akým hlavným posolstvom ide do volieb a čo hovorí na vysoké preferencie extrémistických kandidátov.

Čo bolo vašou hlavnou motiváciou kandidovať?

Rok 2018 bol rokom vybičovaných emócií. Nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Cítim, že napätie sa skôr zvyšuje, ako znižuje. Som presvedčený, že to neprospieva ani občanom, ani krajine. Myslím si, že svojimi skúsenosťami môžem prispieť k zmierneniu napätia, k zjednoteniu dnes rozdelenej krajiny.

Počúvame rôzne sľuby, vyhlásenia kandidátov, čo určite spravia alebo nespravia. Je to podľa vás v poriadku?

Mnohí kandidáti sľubujú občanom v prípade zvolenia oveľa vyššie platy, jednoducho povedané, že zo Slovenska spravia za päť rokov druhé Švajčiarsko. Dobre sa to počúva, no nie je to reálne. Prezident má byť predovšetkým osobou, ktorá spája, nie rozdeľuje. Osobou, ktorá je schopná udávať smer a tón spoločenskej diskusii. Konkrétne opatrenia sú však v rukách vlády.

Zaznievajú aj slová o Slovensku ako o čiernej diere, o štáte, ktorý nefunguje…

Áno a treba povedať, že ma to mrzí a nezakladá sa to na pravde. Hovoria to najmä extrémistickí kandidáti, ktorí už mohli ukázať aj v praxi, čo dokážu. Účinkovanie Mariána Kotlebu v Banskobystrickej župe či Štefana Harabina na ministerstve spravodlivosti bolo poznačené samými škandálmi. Ľudia si určite na to pamätajú a nemali by na to zabúdať. Preto ich sľuby a vyjadrenia nemajú s realitou nič spoločné.

Aký je podľa vás súčasný stav krajiny?

Prvýkrát v histórii samostatného Slovenska máme vyrovnaný rozpočet. Nezamestnanosť je na historickom minime. Výška priemernej mzdy presiahla tisíc eur a minimálna mzda je 520 eur. Takisto dôchodky rastú oveľa rýchlejšie ako v minulosti. Na druhej strane sú oblasti ako školstvo a zdravotníctvo, ktoré tlačia pred sebou balík nevyriešených problémov. Práve tu je najvypuklejší dôsledok toho, že vládne garnitúry a stranícka politika sa obmedzujú na štvorročné obdobie. Školstvo a zdravotníctvo, ale aj celé Slovensko potrebujú dlhodobú stratégiu a som presvedčený, že jednou z dôležitých úloh nového prezidenta SR je práve to, aby bol iniciátorom a lídrom týchto reforiem.

(vt)