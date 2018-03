Béla Bugár ide domov riešiť krízu v koalícii, o osude vlády sa rozhodne v najbližších dňoch

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) – O osude koalície sa rozhodne už tento víkend. Podľa denníka Plus JEDEN DEŇ sa šéf Mosta-Híd Béla Bugár rozhodol vrátiť na Slovensko skôr. Rokovania o budúcnosti vlády by sa mali teda začať už v sobotu.

Podpredseda parlamentu Béla Bugár odcestoval na spoločnú dovolenku so svojou manželkou v sobotu. Šlo o dlhodobo plánovanú cestu k ich výročiu svadby. Vzhľadom na situáciu sa však predseda Mosta-Híd rozhodol dovolenku skrátiť.

Pôvodne mal na Slovensko pricestovať až v nedeľu, napokon sa vráti už v piatok. Rokovania o zotrvaní Mosta-Híd vo vláde sa tak začnú podľa denníka Plus JEDEN DEŇ v sobotu. Najprv si sadne šéf Mosta-Híd so svojimi, následne má rokovať s premiérom Robertom Ficom. Kedy zasadne Koaličná rada, zatiaľ nie je známe. Mohlo by sa však tak stať už cez víkend.