Béla Bugár: Prezident musí myslieť na ľudí v regiónoch

BRATISLAVA 25. februára 2019 (WBN/PR) – Mnohí prezidentskí kandidáti hovoria o mestách a obciach na strednom či východnom Slovensku počas kampane, no, bohužiaľ, mnohí z nich sa tam vtedy objavia prvýkrát vo svojom živote. To však nie je prípad Bélu Bugára, ktorý obchádza regióny Slovenska niekoľkokrát ročne.

Mnohí kandidáti dnes obchádzajú Slovensko, robia rôzne stretnutia. Je to aj váš prípad?

Hneď na úvod musím povedať, že chodím po Slovensku a stretávam sa s občanmi nielen pred voľbami a počas kampane. Robím to celý život a musím sa priznať, že sa medzi ľuďmi cítim veľmi dobre. Tam totiž počujete reálny ohlas na to, čo v politike robíte, preto je to veľmi cenná a, dovolím si tvrdiť, nevyhnutná skúsenosť pre politika. Bohužiaľ, niektorí kandidáti si spomenú na regióny a ľudí v nich len tesne pred voľbami, ale potom tak isto rýchlo na nich aj zabudnú. Len počas tohto obdobia som absolvoval takmer 30 stretnutí s občanmi a spolu s kolegami sme uskutočnili takmer 100 akcií po celom Slovensku.

Čo považujú ľudia v regiónoch za najväčší problém?

Jednoznačne sa to točí okolo troch vecí. Nedostatok pracovných miest, nízke platy a nedokončená dopravná infraštruktúra. Jedno s druhým veľmi úzko súvisí, preto akékoľvek oddiaľovanie výstavby infraštruktúry považujem za nezodpovedné. Rovnako je dôležité, aby zodpovedná a kvalitne odvedená práca bola aj dôstojne zaplatená.

Čo môže urobiť prezident pre zmenšovanie rozdielov medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska?

Ako som už povedal, je potrebné podporovať hocakú vládu v dokončení infraštruktúry na Slovensku. Táto otázka nesmie a nemá byť predmetom politického boja, veď cesty či železnice využívajú rovnako všetci obyvatelia Slovenska. Dobrý prezident musí reprezentovať rovnako tých, ktorí žijú na vidieku. Podpora vidieka je zároveň podporou zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov.

Môže sa podľa vás zastaviť odlev mladých ľudí z vidieka?

Určite áno. Každý región má svoje pozitíva, ktoré je potrebné využiť. Veľa hovoríme o rozvoji cestovného ruchu a konečne sa v tejto veci pohli ľady na Slovensku. A to nie je len o vysokohorskej turistike, ale aj o agroturizme, kúpeľníctve, vinárskych regiónoch, a tak by som mohol pokračovať ďalej. Jednoducho povedané, potrebujeme vrátiť život na vidiek, aby sa stal atraktívnym a plnohodnotným miestom pre ľudí.

(vt)