Béla Bugár: “Som pitbul. Keď do mňa kopú, zahryznem sa ešte silnejšie.”

Líder Mosta-Híd Béla Bugár je pre mnohých voličov od posledných parlamentných volieb zradca, ktorý sa zapredal Smeru.

Často náladový a rovnako často šarmantný a vtipný Maďar nestráca dych, ani keď sa preferencie jeho strany potácajú na hranici zvoliteľnosti.

Faktom zostáva, že 30 rokov jeho pôsobenia na slovenskej politikej scéne ho katapultovalo do kategórie rekordéra, akých tam už nezostalo veľa.

V nasledujúcom rozhovore pre portál WebNoviny.sk sa dozviete:

Prečo vychvaľuje Fica

Aký je jeho vzťah s oligarchom Világim

A či sa pripravuje na odchod z politiky

Ako sa cíti Béla Bugár, keď si prezerá známe satirické weby s množstvom vtipov a narážok na jeho “harakter”?

Už som si zvykol s tým žiť. Volebné heslo “charakter rozhoduje” som od začiatku nepovažoval za dobrý nápad. No v tíme ma presvedčili, a tak sa dostalo na bilbordy … Už sedem dní po voľbách opozícia vykrikovala, že z nášho života urobí peklo a tieto vtipy sú toho súčasťou. Len peklo vyzerá inak – oni to nevedia, ale ja áno.

Pre veľkú časť vašich voličov ste sa po voľbách v roku 2016, stali zosobnením tej najväčšej zrady …

Ja za to nemôžem, že väčšina týcho voličov, poviem to tvrdo, nevie čítať s porozumením. Nikdy sme nehovorili, že nepôjdeme so Smerom. Hovorili sme, že si vieme predstaviť vládu bez Smeru. Povedzte mi, akú inú stabilnú vládu by ste po voľbách 2016 zostavili?

Hospodárske noviny, 7.marca 2016:

Strana Most-Híd nepôjde na rokovanie so Smerom-SD, preferuje totiž stabilnú pravicovú vládu. Dohodlo sa na tom dnešné predsedníctvo strany, rozhodnutie oznámil predseda Béla Bugár. „Našou prioritou je rokovať o stabilnej pravicovej vláde. Na rokovania so Smerom nepôjdeme,“ povedal Bugár.

Podľa vtedajších správ, ale malo predsedníctvo Mostu-Híd rozhodnúť, že nebudete rokovať so Smerom.

Neexistuje také rozhodnutie. Len Lucia Žitňanská napísala niečo v tom duchu na facebook, ale predsedníctvo nikdy takto nerozhodlo. Na predsedníctve sme hovorili, o našich podmienkach, za akých pôjdeme rokovať. Išli sme najprv za Sulíkom a až, keď SNS odmietla vstup do pravicovej vlády, za súčasným koaličným partnerom. Ale pokojne hovorme o tom, čo je charakterné. Podľa mňa, keď sľúbim niečo voličom a dodržím to. Za tri a pol roka v tejto rôznorodej vláde sme urobili viac ako za tri predchádzajúce vlády dohromady.

To znamená, že ak by sa mal po voľbách zopakovať súčasný vládny trojlístok, neboli by ste proti?

Rozhodujúce by bolo, z akých poslancov by boli zložené poslanecké kluby jednotlivých án. Pozrite sa na Smer. Jednotkou na kandidátke Smeru už nie je Fico ale Pellegrini a aké budú ďalšie mená?

S kým sa vám lepšie spolupracovalo? So Smerom či so SNS?

Danko je veľmi emotívny a v poslednej dobe aj Fico, emócie s ním doslova mávajú. No musím povedať, že kým bol premiérom, dodržal všetko, pretlačil každú dohodu, aj keď jeho poslanci v parlamente mali niekedy iný názor. Ja viem, že som terčom medií aj opozície zato, že Fica vychvaľujem. Ale to sú moje skúsenosti s ním, kým bol premiérom. Fungovalo to na 100%. Z programového vyhlásenia sme splnili viac ako tri štvrtiny, a to nehovorím len o menšinovej agende. V koaličnej vláde je veľmi dôležitá empatia k požiadavkám partnerov.

Boli ste za posledné štyri roky niekedy v situácii, keď ste to mali chuť zabaliť ?

Som bojovník, ja neutekám. Možno, že zomriem na bojovom poli, ale neutečiem. Ano, niekedy je tlak na psychiku obrovský a klamal by som, že ho nepociťujem. Bol som veľmi naštvaný ako sa medializovalo moje stretnutie s Kočnerom na Maledivách, kam som išiel cez jarné prázdniny s manželkou v lietadle plnom Slovákov a jeden z nich ma tam pozdravil. Považujem to za svinstvo zo strany novinárov. Je svinstvo na N-tú, že médiá vypúšťajú informácie selektívnym spôsobom. Ale ja necúvnem a na truc pôjdem dopredu. Som ako pitbul, ktorého keď kopnete, ešte viac sa zahryzne.

Pred pár dňami ste povedali, že výsledok volieb v roku 2020 môže byť katastrofa. Ako ste to mysleli?

Myslel som na podobu prípadnej vlády zloženej bez Smeru, z opozičných án. Musela by vzniknúť koalícia z 5-6 án.

V roku 1998 tak s cieľom poraziť Vladimira Mečiara vzniklo SDK. Tvorilo ho až 8 án a fungovalo to …

Na to ale musíte mať silného lídra, takého ako bol Mikuláš Dzurinda. Ukážte mi v súčasnej opozícii jedného takého. Nie je. Aj pána Trubana som sa spýtal, či si uvedomuje zodpovednosť, že budúca “vláda zmeny” môže skončiť predčasne. A kto vyjde z predčasných volieb silnejší ? Kotleba. A koho to bude chyba? Toho, kto nedokáže udržať vládu. Je tu obrovské nebezpečenstvo a oni to nechápu.

Nie je Andrej Kiska politik, ktorý dozrieva na lídra?

Myslím si, že nie. Ako prezident – ústavný činiteľ číslo jeden podcenil, že je stále v hľadáčiku. A potom sa čudoval, že niektoré veci sa dostali von (pozn. redakcie – vyúčtovanie prezidentskej kampane). Každý máme svoju minulosť.

Čo bude s Bélom Bugárom, keď sa Most – Híd nedostane do parlamentu ?

Dostane sa. Keď pôjde do tuhého, voliči dokážu oceniť našu robotu.

???

Snáď si nemyslíte, že bez politiky zomriem? Moja dcéra si momentálne buduje vlastný život, zariaďuje si bývanie. Možno bude mať potomstvo … Aj, ja jááj, budem mať čo robiť.

Apropo, aj Robert Fico je v politike približne tak dlho ako vy. Nehodnoťme jeho politické kvality, skôr tie ľudské. Je smutné, pozerať sa na človeka, ktorý nevie áviť stratu moci. Čo máte iné v mentálnej výbave ako on?

(Chvíľu uvažuje.) Vieru. Som veriaci človek. Tvrdím, že tu dolu ma môžu aj odsúdiť, ale ja sa budem zodpovedať tam hore, či som urobil všetko, čo som dostal za úlohu. Aj keď sa nie všetky veci vydaria, podstatné je, či som ja sám snažil. Biblia hovorí o troch talentoch. Aj ja som dostal v podobe 30-rokov v politike obrovskú príležitosť, zapojil som sa, hoci ma na začiatku nikto špeciálne nezavolal, ale snažil som sa.

Ale snaha zjednotiť tzv. maďarské strany pôsobiace na Slovensku a zvýšiť tak šance na ich zastúpenie v parlamente nevyšla…

Tí, čo nesledujú po maďarsky píšuce médiá, nevedia ako hlboko je rozdelená maďarská politická scéna na Slovensku. Máme za sebou 10 rokov útokov zo strany SMK, ale aj silný príklon časti mladej generácie k politike Viktora Orbána. Ak by sme vytvorili koalíciu, museli by sme vo voľbách získať 7 percent, čo je nereálne. Preto Most otvoril svoju kanditátku pre tých, čo majú záujem o spoluprácu. Bude otvorená ešte mesiac.

Aký je váš terajší vzťah s oligarchom Oszkárom Világim?

Od Világiho do Mostu nikdy neprišiel ani jeden cent, nikdy. Do strany som nepustil ani iných ekonomicky silných ľudí, lebo sme s tým mali problém už v SMK. Niektorí členovia totiž potom začali “vystrkovať rožky” …

Pán Világi vraj dnes podporuje vašich politických konkurentov, napríklad Spolupatričnosť, ktorá nie je tak ostro vyhranená voči politike Viktora Orbána ako vy…

Koho sa pán Világi rozhodne podporiť, je jeho vec. Zrejme jeho pohľad na politiku je ovplynený aj zodpovednosťou za firmu, ktorej šéfuje (Slovnaft a MOL), čo je v princípe maďarská firma. Moja zodpovednosť je, aby voliči cítili, že sme občania Slovenskej republiky a tu máme svoje povinnosti, ale aj práva.

Prečo vlastne Maďari obdivujú Orbána? Jeho strana “valcuje” jedny voľby za druhými …

Lebo nevedia, čo je pravda. Orbán má už v rukách všetky mocenské páky – ústavný súd, médiá, zastrašuje opozíciu. Občan nemá k dispozícii iný názor, takže nemá ako porovnávať. Na Slovensku by sme si mali uvedomiť ako vyzerá reálna nesloboda…