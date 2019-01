Béla Bugár: Voľba prezidenta nie je strategická hra, ale výsostne demokratický akt

BRATISLAVA 21. januára 2019 (WBN/PR)

RT: To je silné vyhlásenie, pán Bugár. Čo vás k nemu vedie?

Približne pol roka som sa rozhodoval o tom, koho postavíme do prezidentského súboja. Pred ôsmimi mesiacmi sme dospeli k rozhodnutiu, ohlásili sme to verejnosti a odvtedy sa pripravujeme na túto voľbu. Myslím si, že otvorená komunikácia s verejnosťou je nevyhnutným krokom vzhľadom na vážnosť úradu prezidenta. Nielen kandidát, ale aj voliči majú právo sa na túto voľbu pripraviť.

RT: Kde konkrétne vidíte snahu o taktizovanie?

Nemám problém s taktizovaním ako takým. Myslím si však, že ohlasovanie kandidátov na poslednú chvíľu vytvára pocit, akoby niektorým z nich ani nešlo o samotný úrad, ale o napĺňanie straníckych cieľov. Niektorí kandidáti vyhlasujú, že im ide len o zviditeľnenie strany.

RT: Nakoniec sa zoznam môže stále meniť, pretože už od novembra sa objavujú výzvy, aby kandidáti odstupovali v prospech jedného.

Tak sa z voľby prezidenta stáva hra na demokraciu. Konfrontačnú politiku, ktorá vyniesla na vrchol rôznych mesiášov, extrémistov a zaviedla nenávistné spôsoby do verejného diskurzu, priniesli práve tí, ktorí dnes vyzývajú na odstúpenie „demokratických kandidátov“ v prospech straníckymi centrálami určeného najlepšieho, najslušnejšieho kandidáta. Takto však vznikne „nedemokratický kandidát“.

RT: Stále hrozí, že do druhého kola sa dostanú práve kandidáti, ktorí sa prejavujú extrémistickými a nedemokratickými názormi.

To áno. Ale to sú dve rôzne veci. Poďme teda v kampani vysvetľovať a hovoriť o tom, kto je prečo zlý, resp. dobrý. Lebo ak budeme tvrdiť, že len jeden je dobrý a všetci ostatní sú zlí, robíme to isté, čo títo „extrémistickí“ kandidáti chcú. A dávame im len ďalšie zbrane do boja.

RT: Veríte, že nový prezident bude schopný zmierniť polarizáciu v spoločnosti?

Uvidíme. Každopádne som presvedčený o tom, že prezident nemá byť koaličný ani opozičný, ľavý ani pravý. Len vtedy, keď bude stáť nad spormi a bude vedieť spolupracovať s každým, to dokáže. To však bez politickej skúsenosti a dostatočnej pokory nejde.

