„Belasí“ bojovali jeden za druhého, tréner Kozák si želá proti PAOK Solún vypredané Tehelné pole

Trénera futbalistov ŠK Slovan Bratislava Jána Kozáka ml. v stredajšej odvete 3. predkola Európskej ligy 2019/2020 na ihrisku írskeho mužstva Dundalk FC najviac potešila tímová hra „belasých“. Tí v Dubline pretavili do výsledku pokyny 39-ročného rodáka z Košíc a po minulotýždňovom domácom najtesnejšom triumfe 1:0 zvíťazili aj vonku (3:1).

„Ustáli sme úvod, keď na nás súper vybehol. V prvom polčase sme boli efektívni a dvomi gólmi sme sa dostali do veľkej výhody,“ uviedol bratislavský kouč podľa klubového webu.

Slovan nabral správny kurz

Slovan od príchodu tohto lodivoda k tímovému „kormidlu“ nabral „správny kurz“. Zvíťazil aj v siedmom vystúpení pod vedením niekdajšieho slovenského reprezentanta.

Vysoko pozitívne je aj skóre v podaní mužstva z Tehelného poľa počas spomenutej série – 18:2. „Chlapci bojovali jeden za druhého. Dali do hry srdce a odovzdali zo seba všetko. Samozrejme, stále máme rezervy, čo bolo vidno, ale toto je cesta, ako môžeme byť úspešní. Myslím si, že keď sa ešte zlepšíme fyzicky, tak budeme po zisku lopty ešte presvedčivejší a nebezpečnejší,“ podotkol účastník MS 2010 v JAR.

Grécky majster

Bratislavský tím si v play-off EL zmeria sily s gréckym majstrom PAOK Solún, ktorý v 3. predkole Ligy majstrov nestačil na semifinalistu minulosezónnej edície európskeho pohára číslo jeden – holandský Ajax Amsterdam (2:2 doma, 2:3 vonku).

V kádri Solúnčanov figuruje aj slovenský ofenzívny záložník Miroslav Stoch, donedávna v klube funkcionársky pôsobil aj bývalý špičkový medzinárodný rozhodca Ľuboš Micheľ. „Prajem si, aby sme o týždeň proti PAOKu Solún mali vypredané Tehelné pole,“ zaželal si Kozák ml.

Aj tretia európska pohárová konfrontácia Slovana s írskym protivníkom dopadla úspešne. V sezóne 1996/1997 zvládol konfrontáciu proti St. Patrick’s Athletic v predkole Pohára UEFA, v ročníku 2015/2016 prešiel v 2. predkole EL cez University College Dublin.

Ťahali za jeden koniec

V utorňajšom zápase bolo hosťom z Bratislavy „horúco“ hlavne po znížení domácich na 1:2 a jedenástke o niekoľko minút neskôr, ktorú zneškodnil brankár Dominik Greif.

„Pri penalte som vedel, že ten hráč kopal veľa pokutových kopov a dával to do rôznych strán. Íri však prehrávali a niečo mi navrávalo, že by to mohol kopnúť do stredu. Tak to hráči často robia, keď potrebujú zmeniť nepriaznivý stav. Zažil som ‚déja vu‘ z minulého roka zo zápasu s Rapidom Viedeň, vtedy som tiež v závere chytil pokutový kop,“ pripomenul 22-ročný gólman ďalší zneškodnený pokus z „bieleho bodu“ z vlaňajšieho duelu EL.

Aj strelec tretieho gólu hostí Erik Daniel vyzdvihol to, že mužstvo „ťahalo za jeden koniec“. „Nebol to ľahký duel. Dundalk najmä v druhom polčase vrhol všetky sily do ofenzívy, no ustáli sme aj náročné situácie a zaslúžene sme zvíťazili. Som rád, že som v závere dokázal skórovať, no prvoradé je, že sme uspeli ako jeden tím,“ skonštatoval 27-ročný rodák z českého Hodonína.