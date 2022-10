Belasí nevyužili šancu dostať sa na čelo H-skupiny. Trénera Weissa to mrzí, šťastný koniec by si vraj zaslúžili (foto+video)

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok nevyužil príležitosť dostať sa na čelo H-skupiny Európskej konferenčnej ligy 2022/2023. V úvode druhého polčasu zápasu na Tehelnom poli viedol nad švajčiarskym FC Bazilej 3:1, no o náskok prišiel a musel sa uspokojiť s bodom za remízu 3:3.

Bazilej sa dostal na čelo skupiny so 7 bodmi, „belasí“ zostali s 5 bodmi tretí. Arménsky FK Pjunik Jerevan je stále druhý so ziskom 6 bodov, vo štvrtok podľahol litovskému FK Žalgiris Vilnius (1:2), ktorý stráca na Slovan už len jeden bod.

Otočiť taký zápas nebolo jednoduché

„Samozrejme, s výkonom mužstva som spokojný, boli sme bližšie k víťazstvu. Za stavu 3:1 sme urobili pozičné chyby v strede poľa, kde nás prečíslili a dostali sme dva góly. Treba však oceniť aj kvalitu súpera. My sme hrali výborne a otočiť taký zápas nie je jednoduché. Diváci boli vynikajúci, bol to výborný zápas. Možno nie s tak šťastným koncom pre nás ako by sme si za bojovnosť zaslúžili, ale žijeme ďalej. Musíme doma zdolať Jerevan a potom uvidíme. Verím, že budeme bojovať až do záverečného kola,“ povedal tréner Slovana Vladimír Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.

Musia ešte nazbierať body

Druhý z troch gólov Slovana strelil vo štvrtok Juraj Kucka, ktorého tiež neteší premárnený dvojgólový náskok.

„Výsledok nás mrzí vzhľadom na priebeh zápasu. Urobili sme chyby a po našom treťom góle ako keby sme prestali hrať. Je to veľká škoda, že sme prišli o dva body. Skupina je stále otvorená, my sa musíme pozerať na seba. Bohužiaľ, neovplyvníme, čo urobia druhí a my musíme zbierať body,“ uviedol reprezentačný stredopoliar vo videu pre klubovú televíziu.

ŠK Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.

Čakajú ich ešte dva zápasy

Na Slovan čakajú v rámci tohtosezónnej edície ešte dva zápasy skupinovej časti EKL. Vo štvrtok 27. októbra (21.00 h) privíta na Tehelnom poli FK Pjunik Jerevan, s ktorým na jeho pôde prehral 0:2 a boje v H-skupine ukončí 3. novembra (18.45 h) stretnutím proti FK Žalgiris Vilnius v hlavnom meste Litvy.

V prvom vzájomnom dueli sa v Bratislave zrodila remíza 0:0. „Belasí“ zaznamenali jediné víťazstvo pred týždňom v Bazileji (2:0) a stále majú reálnu šancu na postup do vyraďovacej časti súťaže.