Belasí sa už pripravujú na ďalší ročník Fortuna ligy, zmien v kádri by malo byť minimum

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava už naplno zarezávajú a pripravujú sa na budúci ročník najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy. Slovanisti avizovali už vopred, že v lete neplánujú veľkú obmenu kádra.

„Káder je aktuálne stabilizovaný, zmien bude minimum. Zmluva sa skončila Lukášovi Droppovi, Filipovi Oršulovi a Diamantisovi Chouchoumisovi. Frederik Valach prestúpil do Petržalky,“ uviedol na stredajšom brífingu športový riaditeľ Slovana Richard Trutz.

Prvoradá je kvalita

Do tímu zatiaľ pribudol zvonku iba brankár Matúš Ružinský zo Serede. Do prípravy sa zapoja aj odchovanci Slovana. „Doplnili nás hráči z našej akadémie – Samuel Kozlovský, Dávid Strelec Martin Trnovský a najlepší strelec tretej ligy David Hrnčár. Mládežnícky futbal je iný ako mužský, takže bude na nich záležať, ako sa chopia príležitosti,“ povedal tréner „belasých“ Martin Ševela.

Niekdajší dlhoročný tréner AS Trenčín sa posilám nebráni, ale prvoradá je preňho kvalita. Spokojný je aj so súčasným stavom kádra.

„Ako tréner by som chcel posilniť na každom jednom poste. Veľmi rád by som bol, keby som mal v tíme Cristiana Ronalda, Lionela Messiho či Sergia Ramosa. Pre nás je dôležité, aby neprišiel iba kus, ale kvalitný hráč. Keď nebudeme mať vyhliadnutého dostatočne kvalitného chlapa na danú pozíciu, tak budem pracovať s tými hráčmi, ktorých tu máme. Na každom poste by som si vedel predstaviť kvalitnejšieho hráča, ale ak zostaneme v tomto zložení, tak budem pokračovať s chlapmi, ktorí sú k dispozícii. Každopádne, keby prišiel Messi, nebránil by som sa,“ vtipkoval Ševela.

Silné brankárske trio

Otázne je ďalšie pokračovanie najlepšieho kanoniera v drese slovenskej reprezentácie Róberta Vitteka. „K 31. máju mu vypršal kontrakt a uvidíme, čo prinesú ďalšie dni,“ skonštatoval skúpo na slovo Trutz. Viac neprezradil ani Ševela.

„Najbližšie dni dajú odpoveď na túto otázku. Robo bol ikona a hoci nedostal toľko priestoru na ihrisku, koľko si zrejme sám predstavoval, poriadok v kabíne bol. Ak príde k ďalšej dohode, budem rád,“ vyhlásil 42-ročný kouč.

Slovan má aktuálne zmluvne zaviazané silné brankárske trio Michal Šulla, Dominik Greif, Matúš Ružinský. „Matúš prišiel ako najlepší brankár druhej ligy, najmä na jar bol perfektný. Dostane priestor v prípravných zápasoch, kde môže ukázať, čo dokáže. Bude konkurencia pre Miša Šullu a to ich bude oboch posúvať stále vyššie,“ povedal Ševela.

„Domino Greif má u nás kontrakt, je zapojený do tréningového procesu. Každý z nich má šancu sa presadiť a v konečnom dôsledku je na nich, kto bude brankárska jednotka či dvojka,“ doplnil Trutz.

Konkurencia každého posúva vpred

Zo zvýšenej konkurencie na brankárskom poste sa teší aj samotný Šulla, ktorý prišiel do Slovana v januári zo Senice. „Vždy je to lepšie, keď je takáto konkurencia. Tá tu bola aj doteraz, Domino je tiež výborný brankár. Konkurencia každého posúva dopredu, ja sa na to teším,“ povedal 26-ročný brankár. Z pôsobenia v Slovane má zatiaľ dobré pocity aj Ružinský.

„Každým dňom sa tu viac udomácňujem. Teším sa na každý tréning. Ponuka ma prekvapila, ale dohodli sme sa veľmi rýchlo. V prvej lige som už v minulosti chytal za Košice. Zo Serede do Slovana to je dosť veľký skok, nebude to jednoduché a musím na sebe veľa pracovať. Mišo je vynikajúci brankár, je reprezentant. Uvidíme, aké miesto napokon zaujmem,“ myslí si Ružinský.