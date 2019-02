Belasí vo Fortuna lige triumfovali na pôde Serede, Dunajská Streda utŕžila prehru od Trnavy

SENICA 23. februára (WebNoviny.sk) – Päť zápasov čakali hráči Žiliny na plný bodový zápis vo Fortuna lige a dočkali sa ho v Senici po víťazstve 1:0 v sobotňajšom stretnutí 20. kola. Víťazný gól strelil z priameho kopu Michal Tomič v 22. minúte.

Za Senicu odohrali celý duel dvaja Slováci. Záhoráci získali v ostatných piatich dueloch iba jeden bod a pred poslednými Zlatými Moravcami majú už iba jednobodový náskok. Žlto-zelení majú za Slovanom naďalej odstup 14 bodov a sú už iba o skóre tretí za Dunajskou Stredou.

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 3:1. Úvodný gól zápasu strelil v 36. min domáci útočník Kubilay Yilmaz, na jeho zásah však o dve minúty odpovedal Abdulrahman Taiwo.

V II. polčase skórovali už iba domáci „bíli andeli“ – v 48. min sa presadil Kire Markoski a v 69. min spečatil výsledok svojím druhým gólom v dueli K. Yilmaz.

Vedúci tím Fortuna ligy Slovan Bratislava zvíťazil na ihrisku Serede 1:0. Nováčik súťaže bojuje o prvú šestku, no súperovi zápas uľahčil, keď odohral takmer celý druhý polčas bez vylúčeného kapitána Ľubomíra Michalíka a iba sa bránil. Na prázdnom štadióne v Nitre sa strelecky ako jediný presadil Andraž Šporar. Belasí bodovali naplno v štvrtom zápase po sebe.

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble zvíťazili nad hráčmi AS Trenčín 3:1. Domáci ViOn sa ujal vedenia v 15. min, keď sa presadil Dávid Richtárech.

V 54. min zvýšil vedenie Zlatých Moraviec Jakub Švec a o päť minút neskôr skóroval aj Tomáš Ďubek, ktorý premenil pokutový kop. Jediný gól hostí strelil v 78. min Osman Bukari. Trenčín nenadviazal na triumf 3:0 nad Senicou z minulého kola, zatiaľ čo Zlaté Moravce odčinili prehru 0:4 v Ružomberku.

Súboj stredoslovenských tímov vo Fortuna lige sa skončil v prospech Ružomberka, ktorý zdolal Podbrezovú na jej trávniku 1:0. Liptáci sa ujali vedenia až po hodine hry, keď sa po autovom vhadzovaní dostala lopta k Zinedinovi Mustedanagičovi a ten nezaváhal.

Ružomberok neprehral päť zápasov v sérii, okupuje štvrtú priečku s bezpečným náskokom pred prenasledovateľmi. Určite si tak zahrá v skupine o 1. – 6. miesto. Podbrezová má na 10. mieste päťbodový náskok pred barážovou pozíciou.

Fortuna liga 2018/2019 – 20. kolo

výsledky sobotňajších stretnutí

FK Senica – MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 22. Tomič, ŽK: 57. Otrísal, 66. Dias, 90.+ El Moudane – 42. Káčer, 51. Mihalík, 88. Balaj, 89. Sluka, rozhodovali: Pavlík – Pozor, Borsányi

Zostavy:

Senica: Taborda – Otrísal (84. Addo), Da Graca, Dias, Krč – Klapan, Petshi (72. Dangubič) – Deretti, Zezinho (56. Castaňeda), El Moudane – E. Ramírez

Žilina: Holec – Majdan, Minárik, Králik, Sluka – Mihalík (65. K. Vallo), Káčer, Díaz, Myslovič (75. Gambos), Tomič (80. Balaj) – Boženík

FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (1:1)

Góly: 36. a 69. K. Yilmaz, 48. Markoski – 38. A. Taiwo, ŽK: 23. K. Yilmaz, 34. Janečka, 54. Markoski – 32. Šatka, 80. Tretiakov, rozhodovali: Smolák – Kováč, Ádám, 4020 divákov

Zostavy:

Trnava: Rusov – Turňa, Abeňa, Košút, Čonka – Janečka, Grendel – Markoski, K. Yilmaz (77. Pekár), Miesenböck (61. Lovat) – Depetris (90. R. Tavares)

Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna (63. Ronan), Šatka, S. Koné, Davis – Herc, Huk, Kalmár – Čmelík (53. C. Blackman), Tretiakov – A. Taiwo (53. Ayong)

ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1) – hralo sa v Nitre

Gól: 24. Šporar, ŽK: 20. Michalík, 34. Morong – 64. Šporar, 66. Medvěděv, 73. Dražič, 76. Bajrič, ČK: 48. Michalík (Sereď) po druhej ŽK, rozhodovali: Stromšík – Farkaš, Chrenko, 723 divákov

Zostavy:

Sereď: Nwolokor – Menich, Michalík, T. Ba, Hučko – Pankaričan, Adekuoroye – Morong, Lačný (84. A. Ivan), Špehar (57. M. Mečiar) – M. Kuzma (80. Ľ. Ulrich)

Slovan: Greif – Medvěděv, Bajrič, Božikov, Suchockij – De Kamps – Čavrič (90.+ Cmiljanič), Dražič (84. Guzmics), Holman (71. Strelec), Moha – Šporar

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – AS Trenčín 3:1 (1:0)

Góly: 15. Richtárech, 54. Švec, 59. Ďubek (z pok. kopu) – 78. Bukari, ŽK: 12. Ľupták, 44. Richtárech, 62. Válovčan – 28. Šulek, 38. Paur, 60. Lamine, rozhodovali: Sedlák – Benko, Poláček, 924 divákov

Zostavy:

Zlaté Moravce-Vráble: Chovan – Čögley, Kwin, Asanovič – Richtárech – Válovčan, Ďubek, Ľupták (80. Chomutov), Brašeň – Tkáč (63. Dočekal), Švec (66. Grozdanovski)

Trenčín: D. Chudý – Šulek, Pišoja (57. Roguljič), Mašovič, Skovajsa – Lamine, Zubairu – Bukari, Ubbink (21. Sleegers), Corryn – Paur (51. Čatakovič)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 0:1 (0:0)

Gól: 60. Mustedanagič, ŽK: 39. Obročník, 77. Breznaník – 20. Mustedanagič, 55. D. Kružliak, 73. Qose, 90.+ Macík, rozhodovali: Ochotnický – Žákech, Galo

Zostavy:

Podbrezová: Vantruba – Viazanko, M. Oravec (46. Bartoš), Kiwior, Mojžiš – Obročník, Paraj (88. D. Pavúk) – L. Urbanič (65. Halgoš), Špyrka, Breznaník – Olatunji

Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Twardzik – Qose, M. Kochan (70. D. Takáč) – T. Kostadinov, (90.+ Kmeť), Mustedanagič (90. Gerec), Gál-Andrezly – Tandir

Hlasy

zdroj: SITA

Michal Ščasný (tréner FC Spartak Trnava): „Prvých tridsať minút bolo náročných, nevedeli sme udržať loptu, kazili sme jednoduché prihrávky a Dunajská Streda hrozila po krídlach i v strede. Potom sme sa dostali do duelu gólom, žiaľ, rýchlo sme aj inkasovali. V druhom polčase sme hrali výborne v defenzíve a DAC už nemal žiadnu vyloženú príležitosť, naopak, my sme hrozili z brejkov. Dudl mal v zápase proti Žiline defenzívne problémy, preto som sa rozhodol, že tentoraz bude hrať na pravom kraji Markoski a svoje nasadenie do zápasu potvrdil aj skvelým výkonom. Chceme sa dostať do prvej šestky, ale ideme od zápasu k zápasu. Keď tam neprenikneme, sústredíme sa na pohár.“

Peter Hyballa (tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda): „V prvom polčase sme robili veľa chýb v strede ihriska. Držali sme loptu, čo sme očakávali aj pred zápasom, ale nevedeli sme, čo s ňou. Cítil som, že musíme urobiť nejaké zmeny. Ani to však nepomohlo, to nebol futbal. Bol to skôr boj. Nehrali sme pri sebe a čo sme chceli. Trnava dala v druhom polčase rýchly gól a to jej veľmi pomohlo. Triumf Spartaka bol zaslúžený. Taiwo dal síce gól, ale nie som s ním spokojný, chcel som ho vystriedať už po prvých tridsiatich minútach. Sme Dunajská Streda a nie Real Madrid, nemôžeme očakávať, že budeme hrať v každom stretnutí na najvyššej úrovni.“

Kubilay Yilmaz (útočník FC Spartak Trnava, autor dvoch gólov): „Je skvelé, že sa nám podarilo zvíťaziť pred vlastnými fanúšikmi. Chceme sa dostať do prvej šestky a toto boli veľmi dôležité tri body. Prvý polčas bol vyrovnaný, v druhej časti, keď sme pridali druhý a tretí gól, súper musel riskovať a otvoriť hru. Mali sme aj ďalšie šance, ale nevyužili sme ich. Mohli sme skórovať aj viackrát. Útočník je na ihrisku na to, aby dával góly. Mne sa podarilo dať dva a som z toho veľmi šťastný, ale dôležité je, že sme vyhrali.“

Marek Janečka (stredopoliar FC Spartak Trnava): „Triumf nás stál veľké množstvo síl. Chceli sme dobre brániť a skórovať z brejkov, to sa nám aj podarilo, ale následne sme inkasovali. Našťastie nás to nepoložilo. V druhom polčase sme dvakrát skórovali a mohli sme pridať aj ďalšie góly do otvorenej obrany súpera.“

Erik Grendel (stredopoliar a kapitán FC Spartak Trnava): „Je to vydreté víťazstvo, dosť sme trpeli, ale za tri body to stálo. Snáď sú spokojní aj fanúšikovia a nabudúce ich príde ešte viac. Myslím si, že nikto nečakal, že takto vstúpime do jarnej časti. Chlapci, ktorí prišli, mužstvo skutočne posilnili, nebolo to iba doplnenie kádra, ale naozaj jeho posilnenie. Pre nás je každý zápas ako finále a tak to aj vyzerá na ihrisku.“

Tomáš Huk (stredopoliar FC DAC 1904 Dunajská Streda): „Súper mal v závere ďalšie brejky a mohol pridať aj viac gólov. Myslím si, že Trnava zvíťazila zaslúžene. Z našej strany to bolo slabé, gól sme dali z nakopnutej lopty, mali sme pri ňom aj šťastie. Trnava dobre bránila a my sme sa nevedeli presadiť. Nehráme ako na jeseň, zopár hráčov v našej kabíne si zrejme myslí, že sú majstri sveta. Treba sa rýchlo spamätať a vrátiť sa späť na zem. “

Kristián Herc (stredopoliar FC DAC 1904 Dunajská Streda): „Chceli sme vyhrať aj doma so Slovanom i v Trnave, ale ani raz sa nám to nepodarilo. Musíme to zahodiť za hlavu a pripraviť sa na ďalší duel. Musíme sa sústrediť iba na najbližší zápas, neriešime tabuľku. Musíme zdolať Senicu a potom na to nadviazať.“