Belgičanom nestačilo na titul šesť víťazstiev, po MS vo futbale 2018 oslavujú historický úspech

PETROHRAD 14. júla (WebNoviny.sk) – Belgická futbalová reprezentácia získala v Rusku prvú medailu v histórii svetových šampionátov. Zverenci španielskeho kouča Roberta Martíneza zdolali v sobotňajšom súboji o tretie miesto Anglicko 2:0 a napravili si chuť po tesnej semifinálovej prehre s Francúzskom. Mužstvo okolo kapitána Edena Hazarda vyhralo až šesť zo siedmich duelov na turnaji, napriek tomu nedosiahlo na najcennejší kov.

„Červení diabli“ sa netajili medailovými ambíciami už pred štyrmi rokmi v Brazílii, kde stroskotali vo štvrťfinále na Argentíne. Predvlani na majstrovstvách Európy dostali stopku v rovnakej fáze podujatia, keď prekvapivo nestačili na Wales. V Rusku však od prvého zápasu ukazovali hernú pohodu a boli gólovo produktívni. V základnej skupine triumfovali nad Panamou 3:0, nad Tuniskom 5:2 a v takticky hranom šlágri s Anglickom uspeli 1:0, takže obsadili prvé miesto.

Poslali domov Brazíliu

Paradoxne, tri víťazstvá poslali Belgičanov do náročnejšej časti pavúka. Presvedčili sa o tom už v osemfinále, keď museli v závere otáčať duel s Japonskom z 0:2 na 3:2. Následne zvládli mimoriadne náročné stretnutie s Brazíliou, ktorú poslali domov po výsledku 2:1.

Jedinú prehru utrpeli v semifinále proti Francúzsku, ktorému podľahli najtesnejším možným rozdielom 0:1. „Chceli sme vyhrať celý turnaj. Ak vyhráte nad Brazíliou a prejdete do semifinále, zameriate sa na zlato. Na druhej strane, títo hráči vytvorili historický úspech pre Belgicko a to je podstatné. Všetci si to zaslúžili,“ povedal pre FIFA.com belgický tréner Roberto Martínez po triumfe svojho tímu v dueli o tretie miesto proti Anglicku.

Belgičania zdolali „Albión“ druhýkrát na turnaji. V súboji o bronz vyhrali 2:0 vďaka gólom Thomasa Meuniera s Edenom Hazardom a prvýkrát v histórii vybojovali pre svoju krajinu medailu zo svetového šampionátu. Prekonali tým štvrté miesto z majstrovstiev sveta v Mexiku v roku 1986. „Generácia spred vyše troch dekád bola inšpiráciou pre všetkých futbalistov v Belgicku. Teraz je tu nová skupina hráčov, ktorá ju prekonala. Trvalo to 32 rokov, aby sme sa opäť mohli dostať na túto úroveň a to je pre nás veľkou satisfakciou. Okrem toho, futbal, ktorý hráme, je rýdzo belgický. Charakterizovala nás súdržnosť a taktická flexibilita,“ pokračoval Martínez.

Zlatá generácia ešte nechce končiť

Tretí najlepší tím podľa júnového rebríčka FIFA je pokope už dlhšie obdobie. Spolieha sa na kreativitu Edena Hazarda, zakončovateľské schopnosti Romelua Lukakua, výborné zákroky Thibauta Courtoisa či na skúsenosti Jana Vertonghena, ktorý má v belgickom národnom tíme najviac reprezentačných štartov. „Zlatá generácia“ však ešte nechce končiť a vrchol by rada dosiahla o dva roky na európskom šampionáte. „Máme za sebou krásnu a úspešnú cestu, ale vo futbale musíte stále hľadieť dopredu. Budeme sa snažiť vylepšiť tretie miesto z MS už pri najbližšej príležitosti,“ dodal pre FIFA.com štyridsaťpäťročný tréner.

Ústrednou postavou belgického výberu na svetovom šampionáte v Rusku bol kapitán Eden Hazard. Hráč londýnskej Chelsea mal prsty až v siedmich zo šestnástich gólov svojho tímu. Tri sám dal a na ďalšie štyri prihral. V dueli o bronz definitívne zlomil odpor Angličanov presným zásahom na 2:0 a bol vyhlásený za muža zápasu podľa FIFA. „Pre belgických fanúšikov je to niečo šialené, pretože sme prvýkrát v histórii obsadili tretie miesto na svetovom šampionáte. Som hrdý na spoluhráčov, ale aj na celú krajinu a som rád, že som mohol byť súčasťou tohto tímu,“ vyjadril sa v rozhovore bezprostredne po stretnutí dvadsaťsedemročný krídelník.